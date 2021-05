Aleix, 'renovado' por el sevillismo.

El de este domingo, frente al Alavés, puede ser el último partido de Aleix Vidal como sevillista. Algo que dependerá, en gran medida, de una conversación pendiente entre Monchi y Lopetegui que se producirá en los próximos días.

El último año de contrato del catalán está condicionado a una cláusula en la que el club tiene la última palabra, después de que no haya cumplido con los partidos exigidos. Así lo explicaba el propio Aleix en Radio Marca Vitoria: "En el contrato hay una cláusula en la que el club tiene la última palabra esta temporada, por si querían que continuara o no. A nivel deportivo y personal creo que están contentos. A partir de que tomen la decisión nos juntaremos a hablar a ver lo que quiere cada uno y a partir de ahí se negociará. Si me tengo que quedar, espectacular, y si no cuentan conmigo habrá que buscarse la vida por otro lado".

Por ello, ESTADIO Deportivo ha querido consultar, con una encuesta a sus lectores qué harían con el futuro de Aleix Vidal. La respuesta ha sido unánime: ejercer la cláusula del último año y que siga la próxima temporada como sevillista. Así, al menos, lo estima oportuno el 82% de los encuestados, siendo sólo un 18% los que consideran que no sería oportuno mantenerlo en la plantilla, optando por buscar en el mercado o en la figura del canterano Alejandro Pozo el recambio de Jesús Navas para el lateral derecho del Sevilla FC.