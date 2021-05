Bryan Gil: "Progresé a nivel personal y futbolístico".

Tras disputar este pasado sábado su último partido con el Eibar, ya descendido a Segunda, Bryan Gil aprovecho en redes sociales para despedirse del conjunto armero y de todos sus aficionados tras un año en préstamo por el Sevilla FC en Ipurua en el que, como él mismo indicó, progresó "a nivel personal y futbolístico". Una experiencia de la que todas las partes salen contentos, a pesar de que el Eibar, finalmente, no pudo conseguir la salvación.

"Toca despedirse de todos vosotros, armeros... A pesar de que la temporada ha acabado de una forma diferente a la esperada, quiero que sepáis que siempre os llevaré en mi corazón. Este año me he sentido como en casa, y tuve una temporada en la que progresé a nivel personal y futbolístico, y fue gracias a todos vosotros, a mis compañeros, cuerpo técnico, directivos, y sobre todo a los aficionados, de los que no he podido disfrutar, pero de los que siempre he percibido en las calles, en las redes sociales y en cada balcón de Ipurua. Todos me habéis dado vuestro cariño y me habéis ayudado. Estoy seguro que en un año el Eibar volverá a estar donde se merece, en Primera. ¡Gracias por todo! ¡¡AUPA EIBAR!!", indicó Bryan en su perfil de Instagram.

En total, 30 partidos oficiales a las órdenes de Mendilibar; 2.293' de juego, cuatro goles y cuatro asistencias. Amén, también, de su debut con la absoluta de España. Al barbateño, ahora, le toca pensar enla fase final del Europeo sub 21 que se disputará en Hungría y Eslovenia entre el 31 de mayo y el 6 de junio, llegando luego la vuelta al Sevilla FC, donde Lopetegui y Monchi le tienen reservado un sitio en el vestuario, teniéndose que ganar ahora la titularidad con su trabajo.

Con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, las partes llevan meses en conversción para ampliar su vinculación y triplicar su cláusula. Una fórmula con la que espantar a los posibles interesados este verano.