Jordán: "La gente no sabe lo que hemos sufrido, nos duele todo". Lince.

Joan Jordán, centrocampista del Sevilla FC, ha hecho balance de la temporada tras el último triunfo liguero ante el Alavés. "Ha sido una temporada muy bonita, muy intensa, muy exigente y muy difícil. Hemos conseguido algo muy bonito como es el récord de puntos, estamos todos en la foto y va para toda nuestra familia, la afición y el sevillismo", ha dicho en los micrófonos de los medios oficiales.

El catalán ha admitido la dureza de una temporada más larga y de lo normal por el poco descanso en verano: "Es muy difícil no ya por el récord sino por lo realmente dura que ha sido la temporada. Desde fuera no lo parece pero la gente no sabe lo que hemos sufrido, cómo llegamos al final de la temporada, nos duele todo, tenemos ganas de descansar y desconectar".

Sobre la foto de familia que se han hecho todos antes de salir del campo, Jordán ha comentado: "Con este nuevo proyecto de Monchi y Lopetegui el ambiente es espectacular. No hay mal rollo nunca juegue el que juegue, es la clave del éxito y tiene que durar para pensar en el año que viene. Vamos con una ilusión tremenda".