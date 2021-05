Franco Vázquez: "Si la gente ha disfrutado conmigo me voy agradecido".

Franco Vázquez, tras leer un bonito discurso que tenía preparado para su despedida del Sevilla FC, ha respondido a los medios asegurando que su etapa en Nervión ha sido única. "Fue única y especial porque así te hacen sentir, junto con mi primer club, Belgrano, el Sevilla será el segundo o el primero de mi carrera, porque es donde más tiempo he estado y donde he logrado cosas importantes y así lo voy a recordar, fui muy feliz", reconoció.

El argentino se marcha con la tranquilidad de haber dado todo: "Muchas sensaciones encontradas, contento por haber estado tantos años acá, por haber entrado en la historia de los cuartos de Champions, una Europa League y con la tranquilidad de que dí todo lo que tenía. Ahora seré un hincha más y que el club siga consiguiendo cosas importantes".

Su relación con el club y los argentinos: "Es un club muy familiar, la gente te lo hace sentir así desde que llegué, uno no sabe cuánto tiempo se va a quedar en el club, ahora acabo mi contrato pero traté de disfrutar cada año, a veces era más difícil pero llega el final de una etapa. Siempre he tenido la suerte de tener un grupo muy bueno a pesar de que han habido argentinos y solemos estar más juntos por las costumbres, pero todos son muy buenos, los voy a extrañar a todos, no solamente a los argentinos. Son cinco años de hacer siempre lo mismo".

Su mejor momento en el Sevilla: "Siempre jugar en el Sánchez-Pizjuán ha sido un placer, siempre me dijeron que era como jugar en Argentina y tuve la suerte de jugar muchos partidos, una lástima que no haya gente en el último partido para sentirlo por última vez, es una espina que uno se lleva pero he tratado de disfrutar al máximo siempre, no me podría quedar con una noche, he sido muy feliz jugando y siempre lo llevaré en mi corazón porque me han hecho sentir muy feliz".

Con qué entrenador se quedaría: "He tenido varios entrenadores y de todos he aprendido, con uno juegas más y con otros menos pero con todos se aprende, todos me han tratado muy bien y yo les he dado todo lo que tenía jugara o no jugara. Quizá recuerdo más el primer año porque era todo nuevo, venía de Italia y quizá tuve más cercanía con Jorge Sampaoli por ser argentino pero no lo eligiría sólo él, lo recuerdo con cariño pero elegir a uno no viene al caso".

Qué es el 'mudismo': "Será por mi forma de jugar, siempre he tratado de jugar de la misma manera desde que tengo uso de razón, yo he disfrutado, si la gente ha disfrutado conmigo me voy agradecido, me alegro de ese apodo y siempre les estaré agradecido".

Su futuro: "Todavía no he decidido nada, estoy abierto a lo que más me guste, lo que me parezca que será lo mejor para mí, si me tengo que quedar en España lo haré y si no me iré, hay que pensarlo bien porque es una decisión importante, no apurarme porque lo que vendrá sera lo mejor".