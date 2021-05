Castro y el mercado de fichajes, la renovación de Navas, Lopetegui...

Además de repasar la gestión económica, el rendimiento deportivo de la plantilla o las posibilidades de la afición de volver al Sánchez-Pizjuán la próxima temporada, Pepe Castro también ha entrado en la planificación deportiva. "Esto acaba de terminar, hay que esperar. El mercado será el que sea. Tenemos una línea a seguir muy definida de muchos años, en que, si tenemos que vender para crecer lo haremos, pero no tenemos la necesidad ni la obligación de hacerlo y lo demostramos el año pasado con ofertas importantes en verano y en diciembre. El mercado dirá al final qué es lo más conveniente y hay que tener en cuenta que nosotros tenemos al número uno en esto, que es Monchi, que seguro que va a tener opciones para mejorar la plantilla. Lo importante es hacerla lo más competitiva posible para no salirnos de ese camino ya iniciado, para tener el campamento base en Champions, que es vital para nosotros. Mantenerse es difícil, pero nosotros queremos superarnos".

Sobre la renovación de Jesús Navas, Castro no tiene dudas de su continuidad: "Jesús Navas es leyenda y un jugador extraordinario. No lo ha llamado Luis Enrique ahora, pero no pasa nada, es un gran jugador y profesional y conociéndolo igual puede volver a ir, que ahora viene el Mundial y él es un chaval. Estamos pendientes de la renovación, espero que todo vaya bien y que continúe con nosotros todos los que años que sea capaz vistiendo la camiseta del Sevilla y defenderla con ganas, con brío y con esa calidad que atesora nuestro Jesús Navas".

La figura de Julen Lopetegui: "Sin duda Lopetegui nos ha sorprendido a todos. No tenía el beneplácito de la mayoría. La apuesta de Monchi, del presidente y del Consejo por él fue máxima y los resultados están ahí. No solo lo que se ha conseguido, sino que aspiramos a todo y eso es porque tenemos al mejor técnico. Es un líder en el vestuario y se ha metido de lleno en nuestra idiosincrasia. Su capacidad es lo más importante y seguro que va a seguir demostrándola. Ojalá seamos capaces de darle el mejor equipo para esa ambición que él tiene y que se ha sumado a esa ambición del club en el que está, que le exige para seguir consiguiendo hitos importantes. Tenemos la fortuna de tener un magnífico entrenador. Los resultados le avalan, su día a día, su continuo pensar en la entidad, su locura continua por mejorar, es un tipo serio, trabajador, sin dobleces. Hemos tenido mucha suerte y por eso le hemos renovado, porque creemos que es entrenador para muchos años y para el futuro del Sevilla FC. Está en el club ideal para seguir triunfando".

Mensaje a la afición: "Que tengan fe. La palabra fe es muy importante, mueve montañas. Que la tengan con un proyecto solvente, organizado, con ganas de conseguir cosas importantes con profesionales extraordinarios. Esto solo puede ir hacia arriba. Las bases están puestas y nadie se saldrá de ahí para conseguir hitos importantes deportivos que den felicidad a nuestra entidad y a nuestra historia para que las futuras generaciones lo puedan disfrutar".