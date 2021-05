El Sevilla y los abonos: "Estamos estudiando las posibilidades"

Pepe Castro, presidente del Sevilla Fútbol Club, ha hecho balance de la temporada que acaba de terminar y en la que el conjunto nervionense ha alcanzado los 77 puntos en Liga, la máxima puntuación histórica de los blanquirrojos, por eso para el utrerano la temporada ha sido "extraordinaria". "Hay que darle un valor máximo a nuestra temporada y ponerla en valor. Con resultados, con récord de puntos y de victorias... Con toda la competición que hemos tenido desde que ganamos la UEL, casi sin descanso, haciendo un esfuerzo extraordinario para tener unos resultados extraordinarios. Hemos estado cinco jornadas antes clasificados para Champions, que no ha ocurrido nunca en la historia, además de ser el segundo año que entramos en Champions por LaLiga. Venimos de ganar un título y hemos conseguido estos resultados en una temporada tremendamente difícil y exigente y tenemos que estar felices", ha explicado en los micrófonos de SFC Radio.

Para Castro, uno de los aspectos más importantes de la campaña es repetir puestos Champions: "El crecimiento importante es poner el campamento base en la Champions. Solo así, en cinco o seis años tendremos esos argumentos para poder pelear por otras grandes cotas. Eso es para mí lo verdaderamente importante para poder soñar con la gloria. Este año ha habido momentos en que hemos estado cerca de pelear LaLiga, pero creo que para eso debemos tener ese proceso de varios años en Champions, con un equipo más consolidado. No sé si lo lograremos o no alguna vez, pero hay que ir teniendo ese proceso de ir perdiendo alguna, aunque intentando pelearla. Nosotros no vamos a parar, somos tremendamente ambiciosos, queremos ganarlo todo y para ello hay que llegar hasta donde seamos capaces de llegar. Para el Sevilla queremos de lo bueno, lo mejor".

Un año casi sin descanso: "El final de la temporada pasada fue una locura. Tuvimos un final agónico en Colonia, que quedará para la historia. Fue ganarla de esa forma, ganándole a la Roma, al Wolves, al Manchester, al Inter€ Estamos hablando de un hito extraordinario. Después de disfrutar de todo eso yo pensaba que el equipo no llegaría al final, pero tenemos un cuerpo técnico extraordinario y una plantilla que ha sabido aguantar y sufrir para conseguir estos resultados. Hay que ponerlo en valor, no solo por el poco tiempo que descansamos, sino por la extraordinaria temporada que nos han dado todos".

La vuelta de la afición al estadio: "Creo que es justo que vayan volviendo a los campos de fútbol, porque en otros deportes de masa se está viendo ya público y creo que los estadios serían lugares adecuados, lógicamente con sus medidas para que todo sea saludable. Yo creo que en las últimas jornadas pudo haber público, o al menos esos 5.000, pero eso ya no tiene arreglo, hay que mirar al presente y un futuro rápido. Estamos en un momento en que no sabemos qué hacer, si vender el abono tradicional, si vender entradas, si medio abono... Estamos estudiando posibilidades y las autoridades sanitarias deberían ir aclarando un poco el matiz del seguimiento de qué debemos hacer. La realidad es que los sevillistas ya tienen ganas de tener su abono, de volver a saber que pueden volver al Sánchez-Pizjuán a disfrutar de su equipo, de sus colores, de nuestro sentimiento y a disfrutar y a veces sufrir con nuestro equipo, pero eso es lo que lleva ese sentimiento por el Sevilla FC".

Es optimista para la próxima temporada: "Soy optimista por naturaleza, pero hay algo que no engaña a nadie. Las bases están puestas y la cabeza visible no va a permitir que nadie se salga de esas líneas trazadas para el crecimiento de esta entidad. Los resultados están ahí y lo importante es seguir con estas ganas, con estos magníficos profesionales que nos están dando gloria, mantenernos y superarnos hasta donde seamos capaces de llegar. No va a ser por falta de ganas, constancia, trabajo y seguimiento. Nadie puede parar, nadie puede descansar. Esta línea tiene que ir siempre a lo máximo".

La gestión económica del club: "Sin duda las gestiones anteriores nos han dado fuerza y solvencia para el problema de la temporada pasada. Hemos perdido mucho dinero también, pero es verdad que hemos podido paliarlo mejor que otros por esas buenas gestiones anteriores. Vivimos un momento complicado y preveo que este mercado también puede ser complicado por la gestión económica actual. Está claro que, si los grandes que tenemos por delante en LaLiga tienen presupuestos entre dos, tres y cuatro veces más, es evidente que, si quedamos a tres, cuatro, seis puntos, es que nuestra labor económica-deportiva ha sido extraordinaria, no hay ninguna duda de eso".

La Superliga: "Sobre el candente tema de la Superliga, el presidente fue muy claro: "La Superliga ya la tenemos, es LaLiga. Es potente y que cada vez crece más. Nos ha dado la oportunidad de estar en Europa continuamente y de ganar esas copas, que no existen en ninguna parte del mundo, solo aquí. Eso nos lo ha dado nuestra Superliga. Aspiramos a mantenernos en Champions y esa es la verdadera Superliga, LaLiga española. Creemos en el esfuerzo y en la constancia, en la meritocracia. Todo eso no iba con la Superliga para algunos. Creemos que no sería justo".