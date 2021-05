Ceballos, su posible fichaje por el Sevilla y el gran reto del Betis

Antes de que recalara en el Arsenal, durante el verano de 2019, ya con Zidane de regreso y con Dani Ceballos sabiendo que tenía que hacer las maletas, su nombre se relacionó con un Sevilla FC en el que había militado fugazmente de pequeño. No se ha vuelto a hablar de ello y de hecho, el utrerano ha dejado claro en este tiempo que su deseo es volver algún día al Real Betis.

Aunque nunca ha faltado al respeto a un club en el que militó, ve "imposible" jugar de blanco y rojo, pese a que Lopetegui fue su técnico en el Real Madrid y fue el que más confió en él en la casa blanca. Ceballos, en Canal Sur, apuntaba a lograr el nivel que el Sevilla le podría ofrecer... pero con el Betis.

"Ir al Sevilla FC es prácticamente imposible. Si hay un club en Sevilla donde yo vaya a jugar es en el Betis", reiteraba el utrerano, quien no tenía reparos en elogiar al club de Nervión. "El Sevilla es un gran club, a la vista está que están haciendo las cosas muy bien y tiene un gran entrenador. Lograr 77 puntos tiene mucho mérito y un trabajo bien hecho de muchos años", afirmaba Ceballos.

Y advertía, que ése es un camino al que puede aspirar el Betis. "Creo sinceramente que el Betis puede seguir esos pasos porque, desde que me fui, ha crecido muchísimo. Yo jugué para un equipo que peleaba casi cada año por salvarse del descenso. Y es duro cuando tienes aspiraciones a otras cosas. Pero cuando me fui, la primera temporada con Setién hicieron una muy buena campaña; luego, jugaron en Europa; el año pasado con Rubi empezaron bien y no fueron capaces de engancharse con la Liga; y esta temporada hemos visto un equipo que hasta 20 minutos antes de que terminara el campeonato era quinto. Es el camino que tiene que recorrer y está claro que donde únicamente jugaría sería en el Betis", advertía.