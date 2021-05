Monchi da las claves para acertar con los fichajes

El mundo del fútbol ha cambiado con los años y la tecnología ha hecho que tengamos acceso a muchos datos y recursos que hace tan sólo 15 años eran impensables. Controlarlos es fundamental para crecer, pero hay aspectos del trabajo que no pueden cambiar y que sólo se deben adaptar a los nuevos tiempos. Uno es la planificación a la hora de fichar. Así lo expresaba el director deportivo del Sevilla FC, Monchi, que ayer dio una charla en la AK Coaches World que versaba sobre la "Estructura, organización y planificación de la Dirección Deportiva de un club de fútbol".

Y, en este sentido, abogaba por mantener una hoja de ruta establecida y no salirse de ella a la hora de plantear la temporada. "El uso de la planificación no ha perdido sentido. Para mí significa evitar la improvisación, marcar la hoja de ruta y dividir el trabajo. Si no eres capaz de soportar y convivir con la presión, tomas decisiones que no tienen nada que ver con tu ruta. Cuando he improvisado, me he equivocado. Y por eso hay que dividir el trabajo", indicaba el gaditano, a quien la experiencia le ha enseñado cómo debe actuar.

"Un ejemplo de hace muchos años: en el 2005, en el último día de mercado, el Real Madrid se llevó a Sergio Ramos y no había planificado bien. No tenía un recambio para él. El director general me habló de un serbio y miré la reunión que tuve con el agente, Pedja Mijatovic. Era Ivica Dragutinovic. Mis amigos de Bélgica me dieron el OK. Fue un éxito, jugó siete años y ganó seis títulos en el Sevilla. Pude pensar que no era tan complicado, pero lo era. Acerté por suerte, podía salir cara o cruz", aseguraba Monchi, quien cree que la figura del director deportivo tiene un gran futuro y está haciendo crecer el fútbol inglés, donde hasta ahora el técnico era manager general y se malgastaba mucho dinero.

"Creo que el director deportivo tiene futuro, por ejemplo, en Inglaterra. Al principio no era algo muy afín, pero gracias a Txiki Beguiristain en el Manchester City o Víctor Orta en el Leeds United, ahora tienen esa figura. Es un puesto estratégico", afirma y, de hecho, considera su cargo como uno de los más importantes que hoy día tiene el Sevilla porque "gestiona el activo más importante: la primera plantilla y la cantera". "Ese activo se lleva la principal parte del presupuesto. El 70 u 80% del gasto del primer equipo es para la plantilla", advirtió.

La charla de Ramón Rodríguez Verdejo tuvo lugar en el Ak Coaches' World, un congreso certificado por la Real Federación Española de Fútbol que va dirigido a todos los profesionales de fútbol (entrenadores, directivos, jugadores, analistas, preparadores físicos, psicólogos deportivos, fútbol de formación, directores deportivos) y en el que hoy hablará Lopetegui, a partir de las 16:00 horas, sobre la evolución del entrenador.