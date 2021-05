El 'Mudo' habla sobre su paso por el Sevilla, su duro último año y la opción de renovar

En silencio, como su apodo indica, el 'Mudo' Vázquez ha vivido una última temporada agridulce, en la que ha participado muy poco, menos que en las campañas anteriores, pero en la que hasta su técnico le ha elogiado por su profesionalidad e implicación. Y eso, viniendo de Lopetegui, ya es llamativo. El centrocamposta argentino se despedía a comienzos de semana de la que ha sido durante cinco años su casa y, presumiblemente, regresará a Italia.

El internacional albiceleste -e italiano- rememoraba en Radio Marca sus años en el Sevilla, en especial sus últimas temporadas y hablaba de la afición y de un futuro sobre lo único que tiene claro es que sigue viéndose en Europa por algunos años.

"Se me vienen momentos de todos los años que he estado aquí, son muchos años y nunca imagine que iba a estar tanto tiempo. Me he sentido muy contento y muy feliz y me han tratado con mucho respeto. Estoy muy agradecido por todos estos años ya hora a pensar en lo que viene y ojalá que me vaya igual de bien que acá", indicana Franco Vázquez, que ya se sentía con un hispalense más: "Son muchos años en Sevilla. Uno estaba muy bien, muy feliz. La gente así me lo hacía sentir, yo también estaba bien en la ciudad, que me encanta. Se termina una etapa que fue muy linda, pero sabía que en algún momento iba a llegar ese día".

Y no sólo se ha sentido bien por la ciudad sino por un club que le hizo sentirse integrado desde el primer momento. "Creo que el secreto es la gente que trabaja en el club creo que es fundamental. Te hacen sentir muy bien desde que llegas cuando viene uno nuevo después de eso uno hace que se sienta como le hicieron a él cuando llegó. Y eso es lo que ha ayudado a crecer al equipo", indicaba.

Y eso que, por su forma de jugar y pese a sus números, siempre tuvo muchos detractores. "Me ha pasado en otros clubes. Es algo que llevo conmigo. No a todo el mundo le puede gustar mi forma de jugar. Son decisiones respetables pero uno trata siempre de darlo todo y jugar de la misma forma. Desde que tengo uso de razón juego así, es lo que hago desde chico y las raíces fueron las mismas. Me ha costado entrar en el mundo del fútbol y soy un jugador especial por eso", reiteraba.

Aunque también había que se definían 'mudistas'. "Yo estoy agradecido de que la gente disfrute de verme jugar. Yo he disfrutado mucho en la cancha y si la gente también disfrutó, lo agradezco. Nunca pensé que iba a ser tanta la revolución, pero la gente siempre me ha mostrado cariño. Soy un jugador especial y creo que es por eso. Si disfrutaron, me voy agradecido porque yo le debo todo a la gente".

No ha sido su forma de jugar sino la posición en la que es clave la que, a la postre ha acabado pasándole factura con Lopetegui: "Con Julen, el primer año, jugué más que éste. Él tiene un estilo de juego y un esquema que para mi estilo no encajaba perfectamente. No soy un interior ni tampoco un extremo, entonces fue una dificultad para mí. Intente adaptarme a las posiciones en las que he jugado, pero sabía que tras el año de la Europa League, con mi ultimo año de contrato, unido a que no encontraba sitio en el equipo, iba a jugar menos; y que el club iba a mirar otras opciones para traer y a uno lo van a dejar de lado un poco".

Así, lógicamente, habría sido su último año aún teniendo contrato. "Yo lo sentía así, tuve opciones de irme el ultimo año. No se dio y por eso me quedé, sabiendo que este último año iba a ser mas difícil. Entrené igual por mi bien, por el grupo y cuando me tocara jugar siempre iba a dar lo mejor. Tampoco pensaba en renovar, sabía que mi ciclo llegaba a su fin y si me lo hubieran ofrecido, no era mi opción, porque sabía que todo tiene un final e irse era el momento justo. Así lo sentía. Tuve la suerte de irme bien de los clubes en los que he estado y eso es lo que quería. Era una cuestión mía personal de buscar otras cosas. Salir de mi zona de confort porque estaba cómodo en Sevilla. Se me hace difícil, pero era lo mejor para mí".

Por último, quiso hablar de su futuro, al que muchos ven en Italia, algo que él no quiso desvelar: "Mi idea es seguir algunos años mas en Europa. Me siento bien físicamente, con cosas para dar y esperando la oportunidad que piense que es lo mejor para mí. Volver a Argentina no es mi idea, aunque me gustaría retirarme en Belgrano, que es el club de donde salí. Pero quiero disfrutar en Europa compitiendo con los mejores jugadores".