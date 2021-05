Lopetegui no 'cree' en los sistemas

El Sevilla FC sabe a lo que juega. Guste más o menos es algo que nadie le puede negar a Lopetegui. Su estilo. Tal vez porque esto es clave para el técnico guipuzcoano, quien en su charla dentro del simposio 'AK Coaches World' dejó claro que, para él, el estilo de juego de un equipo es más importante que el sistema de juego que se utiliza.

Al hablar del sistema de juego, Lopetegui dijo: "Yo en el Sevilla he jugado con diferentes sistemas. He jugado previamente en otros equipos con ese sistema. He jugado en la selección española y también lo hice en el Oporto, en el Real Madrid, pero también he jugado de otra manera con el Sevilla".

Cree que lo que es "realmente más importante que el sistema es el estilo". "El estilo te lo marca un poco el tipo de jugadores que tienes. Es decir, tú puedes jugar con un sistema X, el que tú quieras, y que parezcan dos equipos totalmente opuestos", explicó.

"¿Por qué? Porque el tipo de futbolista, como lo percibe, como ejecuta es totalmente diferente. O lo que a ese sistema le pides. Todo ese tipo de situaciones que se dan en un partido hacen que ese sistema no sea tan definitivo y sí el plan de partido o el estilo de juego", agregó.

Lopetegui fue uno de los protagonistas estrella de un congreso, el Ak Coaches' World, impulsado por Aitor Karanka y certificado por la Real Federación Española de Fútbol en el que también participó Monchi, además de Ronaldo, Jordi Cruyff...