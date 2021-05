Castro pasa lista: obligación de vender, renovación de Navas, nuevos retos del Sevilla, Superliga...

El presidente del Sevilla FC, José Castro, se siente más reforzado que nunca en el cargo. Elogiado por la gestión del club en medio de una crisis mundial por la pandemia del coronavirus y con un alto estatus en la UEFA gracias a su manifiesta postura en contra del faraónico proyecto de la Superliga europea, además la entidad de Nervión sigue dando pasos firmes para consolidar el crecimiento experimentado en las dos últimas décadas. En este sentido, el utrerano considera que el equipo ha conseguido reducir al mínimo soñado las distancias con los poderosos de LaLiga y afronta la 21/22 con optimismo y convencido de ir en la línea correcta hacia el que debe ser el gran objetivo: "Poner el campamento base en la Champions".

Castro ha concedido una extensa entrevista al diario Marca, en la que desgrana ante las preguntas de Alberto Fernández todos los asuntos de interés: desde la obligación de realizar alguna gran venta este verano después de encadenar tres ventanas de transferencias seguidas sin desprenderse de sus piezas más codiciadas, algo que admite con matices, a la importancia de mantenerse en la máxima competición continental para equilibrar lo económico y lo deportivo. El mandamás blanquirrojo ve "imposible" que Jesús Navas no renueve el contrato que expira el próximo 30 de junio y elogia a Julen Lopetegui, asegurando que el Sevilla no podría estar en mejores manos.



"Además de ser uno de los clubes más ambiciosos en fichajes el pasado año, no hicimos ninguna venta importante aunque tuvimos opciones. No sé qué pasará este mercado pero no nos sobra el dinero", explicó en materia de salidas, con Jules Koundé en boca de media Europa y con plena tranquilidad en ese sentido: "No vamos a cambiar nuestra forma de proceder si lo estimamos oportuno. Es nuestro sistema y no lo vamos a cambiar. Creo que hemos estado cerca de metas importantes tras no vender el pasado verano, aunque esto tampoco es sinónimo de éxito. Yo preveo que va a ser un verano complicado".

Ya se han marchado Vaclik, Escudero y Franco Vázquez, además de darse a conocer que Aleix Vidal tampoco seguirá. Las noticias de salidas se suceden, pero el que no cree que vaya a salir es el capitán: "Jesús Navas es una leyenda del Sevilla FC. Veo imposible que no firme con nosotros. Estamos negociando. Seguro que llegaremos a un acuerdo. Por petición expresa mía le pusimos su nombre al estadio de la ciudad deportiva. Le tenemos un cariño especial. Es un chico diferente".



Castro realizó un balance de la recién terminada 2020/2021 y consideró que "ha sido una temporada muy buena", aunque estuvo a punto de ser aún mejor. "Pudo ser extraordinaria, parecía que podíamos pelear por LaLiga, pudimos llegar a la final de la Copa, pero gestionamos muy mal ese minuto y medio final. No nos acompañó la suerte o el acierto y deberemos aprender de ello, como contra el Athletic o el Real Madrid en las últimas jornadas. Todo esto es un proceso de aprendizaje. Cuando pierdes varios partidos en los últimos minutos no es casualidad. Hay que mejorar y hay que poner las bases para que eso no ocurra".

"En general, creo que la temporada ha sido muy buena. No en vano, le hemos sacado 15 puntos al quinto y estábamos clasificados para la Champions cinco jornadas antes del final. Sin embargo, queremos más y tenemos que seguir yendo a por más", señaló el máximo dirigente del club nervionense, que considera que Atlético, Real Madrid y FC Barcelona ya no están tan lejos de la capacidad del Sevilla FC como lo han estado históricamente.

"Sentimos que estamos más cerca porque llevamos dos años seguidos en Champions. Hay que seguir con la humildad necesaria para estar cinco o seis seguidos en Champions para poder dar un salto cualitativo, económico y deportivo, para poder optar quizás a metas mayores. Estamos en ese proceso", ha añadido sobre los nuevos retos de este club en imparable proceso de crecimiento. "Yo tengo los pies en el suelo", precisó, antes de reconocer que hubo un momento en el que llegó a pensar que ganar LaLiga era realmente posible.

Precisamente porque preside a un Sevilla FC que se ha ganado en el campo este cambio de estatus experimentado en las dos últimas décadas, considera "una barbaridad" el proyecto de la Superliga. "Es como un club de amigos. Todos los propietarios de los clubes han buscado hacerse una liga entre ellos. ¿Cómo va a entrar un club por decreto-ley? Eso hay que ganárselo cada año. No puede ser un círculo cerrado. Lo dicen todos los clubes europeos, la UEFA, la FIFA...", sentenció Castro.