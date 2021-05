La diablura de Bryan Gil ante Croacia bien vale pagar una entrada

El sevillista Bryan Gil regresaba a la sub 21 para tratar de ganar el Europeo y, por ahora, ha resultado clave en el pase de España, tras superar a Croacia por 2-1 tras una prórroga.



El extremo gaditano fue siempre una pesadilla para Sutalo y Majer, que se hacían la cobertura para, entre los dos, tratar de frenar al jugador español.



No pudieron. Bryan aprovechó el cansancio de sus rivales para, en la segunda mitad, volver loco a Sutalo con una jugada marca de la casa y ponerle el balón a Puado para que éste adelantase a España. Al final, no fue suficiente y, tras un penalti de Guillamón, hubo que recurrir al tiempo suplementario para lograr el pase a semifinales.



Pero en la retina de los espectadores quedará esa diablura de un encarador nato que este año regresa al Sevilla FC.



¡¡GOL DE ESPAÑA????!! Javi Puado abre la cuenta para 'La Roja' sobre Croacia????.



