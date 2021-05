Suso, la espinita que Lucho le ha dejado clavada y su futuro lejos de Sevilla

El conocido creador de contenidos Ibai Llanos presentaba hoy en su canal de Twitch el nuevo balón de LaLiga para la próxima temporada y lo hacía con la presencia de varios jugadores de elite, entre ellos uno de los que mejor va a tratar precisamente a ese balón: el sevillista Suso.

El gaditano, descansando después de pasar casi 18 meses consecutivos sin parar desde que llegó al Sevilla, habló de su futuro, del campeonato que viene y de la espinita que se la quedado clavada por culpa de Luis Enrique.

"Ahora estoy bien, de vacaciones. En Copa y Champions hemos hecho un buen año. Hicimos récord en LaLiga. Tenía esperanzas de ir a la Eurocopa, pero me he quedado fuera y hay que aprovechar también las vacaciones", admitía el mediapunta del Sevilla, que con cuatro años de contrato por delante no se imagina en otro lado que en Sevilla... o eso cree. "¿Ofertas por mí? Que yo sepa no. Me quedo aquí seguro. O eso creo. No habrá ningún problema. Si no me dicen que me vaya€", indicaba.

En este sentido, destacaba la llegada de estrellas que se prevén en Barça y Madrid para la próxima temporada. "A mí me gusta que vengan porque así tú compites contra los mejores. Sabes que los grandes se van a reforzar bien. Ahora, como el Kun Agüero. Así la gente ve mucho más LaLiga", asegura Suso, que ha visto el título más cerca que nunca: "Cuando te acostumbras a eso eres más exigente. El Sevilla ha conseguido la Champions por segunda vez. A falta de cinco jornadas estábamos ahí. Hemos hecho una buena temporada y es para estar contentos".

Ahora, como dijo al principio, su objetivo es relajarse y desconectar. Tiene un mes para descansar antes de otra Liga que, con Julen Lopetegui detrás, va a ser muy exigente. "Ahora sí suelo desconectar y no pensar en el fútbol. Pero siempre está el fútbol puesto. Lo que más ganas tenemos es que vuelvan los aficionados. Es bonito para el futbolista, porque le da otra punta", indicaba.