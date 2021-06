Iborra, su idilio con la Europa League y un ambicioso augurio para 'su' Sevilla: "No tardará en ganar LaLiga"

Lo que mal empieza bien acaba. Vicente Iborra no pudo jugar la final de la Europa League que acabó con el primer título de la historia del Villarreal CF. No disputó ni un minuto contra el Manchester United pero fue de los más expresivos en la celebración sobre el césped del Arena de Gdansk. No le faltaban motivos. No sólo por la primera plata que adorna las vitrinas del club amarillo, ni siquiera por su idilio con una competición que ya ha ganado cuatro veces -todas ellas al lado de Unai Emery, por cierto-, sino por tocar la gloria en una temporada infernal por culpa de la gravísima lesión de rodilla que sufrió en el Benito Villamarín y que le mantiene de baja desde diciembre.

"Este club se lo merecía tras pasar por experiencias difíciles. Se lo merecía. Es una alegría ver a la afición disfrutar. Sabíamos de la dificultad, pero logramos el objetivo del título y de jugar la Champions", asegura Iborra en una entrevista para Radio Marca en la que le preguntaron por el magnetismo de Emery con la competición fetiche del Sevilla FC, exequipo de ambos: "Tiene un idilio con la Europa League. Se le da bien".

Desde tierras castellonenses, el centrocampista valenciano no pierde ojo de lo que hacen sus excompañeros, para quienes sólo tiene elogios y un vaticinio muy ambicioso: "Lo del Sevilla FC tiene un mérito tremendo. Han peleado la LaLiga, la ventaja que nos han sacado€ Se demuestra que ha dado un paso más. No es fácil igualarse a ellos han demostrado que pueden competir a un partido con cualquiera. Lo de ganar LaLiga, en esta línea, no tardará en llegar".

"Está poniendo las bases para seguir creciendo, es un ejemplo a seguir. Si peleamos el año que viene con ellos será una buena temporada para nosotros", añadía Iborra, quien considera que para seguir esa estela, el Villarreal debe mantener a los líderes de esta plantilla, especialmente a su hombre-gol. "Gerard Moreno es un jugador que nos ha dado mucho. Sería importante mantenerlo", opinaba, antes de extender el elogio a todo el vestuario: "Tenemos plantilla para competir la temporada que viene en las tres competiciones en la que participaremos".

Iborra ve la luz en todos los sentidos. Después de los festejos -se le juntó la Europa League y la 'sevillista' boda de su compañero en Villarreal Alberto Moreno-, se encuentra ya en la última fase de la recuperación de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla. "Vamos bien, cada día mejor. Apretando para ser uno más en pretemporada", señalaba, insistiendo en la ilusión con la que el tetracampeón de la UEL encara una 21/22 de Champions.