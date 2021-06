Los halagos de Deschamps a Koundé en su debut.

Jules Koundé debutó anoche con la selección absoluta de Francia jugando la segunda parte ante Gales. El central del Sevilla FC, sustituyó al lateral derecho Benjamin Pavard y jugó todo el tiempo en el carril diestro, posición que también ha ocupado en ocasiones en el Sevilla FC.

A la finalización del partido, Didier Deschamps atendió a los medios de comunicación y no dudó en destacar el estreno del parisino. "Era importante darle tiempo de juego, sé que es defensa central pero ya lo he visto rendir con el Sevilla FC en la derecha. Lo elegí por esa versatilidad. Ha estado sólido y sereno", explicó.

Además, alabó su manejo de balón y el hecho de que haya jugado de lateral no quiere decir que sea su segunda opción si no está Pavard: "Defensivamente no tiene preocupaciones. Tiene volumen, se siente cómodo con el balón y ha puesto algunos centros. Todo eso es bueno para los primeros 45 minutos con nosotros, pero eso no le quita espacio a Léo Dubois".