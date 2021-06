Monchi: "Buscamos al futbolista completo, pero siempre habrá talento innato"

El director general deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha mantenido que en el fútbol de hoy "todos" buscan a "futbolistas completos" como Sául o Marcos Llorente "por hablar del campeón de Liga", el Atlético de Madrid, "pero luego vendrá un Pedri que te romperá todo", en referencia a "ese talento innato".



Monchi puso el ejemplo del barcelonista Pedro González 'Pedri' para ilustrar la importancia del genio personal en el transcurso de la mesa redonda telemática del ciclo de conferencias FORMEX V1S1ÓN FOOTBALL en la que ha participado junto a Xavi Vilajoana, responsable del FC Barcelona B y del FC Barcelona Femenino y de la que ha informado el Sevilla en su web.



El director deportivo del club sevillista mantuvo que, pese a que hoy se busca a "ese futbolista que sea excelente en muchos más aspectos", luego aparecen jugadores que rompen los esquemas como el canario del Barcelona, que "no es grande, no es fuerte y hace más kilómetros que nadie sin que le quiten el balón".



"Hemos creado un fútbol en el que el central que no mide más de 1,85 empieza a tener problemas. Si el lateral no va y vuelve, igual. Empezamos a buscar perfiles, pero siempre habrá ese talento innato. Todos vamos buscando ese jugador todoterreno que no esté encasillado en un puesto", dijo Monchi, quien también puso el ejemplo del culé Frankie De Jong: "juega de todo y juega bien. A eso aspiramos", dijo.



Sobre la paulatina desaparición del fútbol de antes, el que se aprendía en la calle, comentó que él aprendió a parar "en el cemento del barrio" y hasta 1993 no empezó a trabajar con un entrenador de porteros, "con (Rinat) Dassaev junto a (Juan Carlos) Unzué".



"Hemos olvidado que en la calle también se puede aprender a jugar al fútbol, sobre todo en esas edades en las que se puede dar más libertad y no encasillar tanto a los jugadores", consideró el técnico gaditano, quien entre otros asuntos se declaró bilardista, seguidor del técnico argentino Carlos Salvador Bilardo, quien lo entrenó en la temporada 1992/1993.



Comentó que él se reencarnaría en Bilardo, la persona que más le ha influido en el mundo del fútbol: "no sería él porque él es único, pero sí me habría gustado estar desde mucho antes con él", afirmó Monchi.