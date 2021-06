El Sevilla FC no escucha ofertas por En-Nesyri

El Sevilla Fútbol Club anda enfrascado en la planificación deportiva de la próxima temporada y el primer nombre que ha comenzado a sonar con fuerza es el del delantero del Alavés Joselu, paralelamente a los rumores de la posible vuelta de Luuk de Jong al PSV Eindhoven.

Precisamente el ariete holandés se ha visto eclipsado esta campaña por el marroquí Youssef En-Nesyri y sus 24 goles, que a su vez han llamado la atención de varios equipos europeos. Sin embargo, el delantero sevilllista dejó claro cuando acabó la temporada que quiere continuar en Nervión, algo que ahora corrobora su agente Anass Ouzifi. "Hace unos días hablé con él y me lo dejó clarísimo. Yo no paro de recibir llamadas de clubes que quieren contratarlo pero le aseguro 100% que En-Nesyri no se va a ir. Es más... ¡ya no estamos escuchando las ofertas! A todos los clubes les estoy diciendo lo mismo, que En-Nesyri no quiere saber nada y que su único deseo es seguir en el Sevilla", ha confesado Ouzifi en una entrevista a ABC de Sevilla.

De hecho, el representante del marroquí desveló que uno de los que preguntó por él era uno de los clubes potentes de la Premier: "Uno de los clubes que llamaron es de los importantes en la Premier. ¿Sabe lo que me dijo En-Nesyri? Que si yo sabía en qué equipo estaba él. ¡Y es verdad!".

Y por si todavía quedara alguna duda, Ouzifi volvió a ser tajante con respecto al futuro de En-Nesyri: "Que no, que no. Más del doble le ofrecen, pero nada. En-Nesyri sólo se irá salvo que el Sevilla nos diga que se tiene que ir. En-Nesyri acaba de cumplir 24 años, tiene margen de mejora, y se le ha metido en la cabeza demostrar que lo que hizo esta temporada en el Sevilla no fue casualidad. Quiere luchar por ser el delantero titular, tener más minutos, y darle todo al Sevilla. Aunque le parezca mentira, fue él el que me habló del Sevilla hace varios años ya".