El Getafe, 'deseando' que el Sevilla fiche a Arambarri

El internacional uruguayo Mauro Arambarri es otras de las opciones que, en los últimos días, se han relacionado con el Sevilla FC para el puesto de pivote. Conocido por llevar tres años en LaLiga, es un futbolista ya maduro, que está listo para dar el salto a un equipo de mayor potencial. El diario Sport desvelaba hace dos días un posible interés nervionense, que se unía a los ya conocidos de Valencia, Atlético de Madrid y Manchester United.

El problema, aparte de esos dos últimos competidores, sería su precio: 20 millones de euros. El futbolista azulón está valorado en esa cantidad que, además, coincide con su cláusula de rescisión. Y aunque Monchi podría intentar rebajarla, siempre sería mucho dinero para un futbolista 'suplente', que deberá jugar los minutos que le deje Fernando. Al menos si el brasileño sigue al mismo nivel que ha demostrado en los dos últimos años.

La cuestión es que el Getafe está deseando de venderlo. A Arambarri le quedan dos años de contrato, su equipo se ha quedado lejos de Europa y hasta su propio presidente, Ángel Torres admite que es el verano ideal para poder hacer caja con él.

Así lo aseguraba hoy en ABC, donde no duda en 'ofrecérselo' al Sevilla FC: "Es muy complicado que el chico continúe con nosotros. Es uno de los futbolistas revelación de esta temporada, aunque lleva cuatro años, desde que llegó al Getafe, muy buenos y creciendo. A Mauro le quedan dos años de contrato, pero vamos, ya le puedo asegurar que no va a estar dos años más con nosotros(...) Si se queda en España, el Sevilla es una buena plaza. Eso es indudable. El Sevilla se ha asegurado varios años jugar la Liga de Campeones porque se están haciendo las cosas bien en la entidad. Es una decisión personal del chico. Tiene que decidir a donde quiera ir y luego llegaremos a un acuerdo entre los clubes. Hasta el momento no he recibido la llamada ni de Monchi ni de nadie relacionado con el Sevilla. Creo que Monchi, aunque sea para saludarme, me hubiese llamado", asegura el dirigiente madrileño.

Y desvela un interés de Bordalás que difícilmente llegaría a buen puerto. "Creo que este año le toca salir porque no solamente hay cosas de aquí de España. También hay interés de equipos de la Premier, de Italia sobre todo... Tendrá que decidir él, que ha cambiado de agente recientemente. También sé que lo ha llamado Bordalás para que se fuera al Valencia con él, pero no sé si el Valencia podrá hacer frente a una operación así. Tiene muchas novias", afirmabba a este medio.