El Almería pone precio a Sadiq, en la recámara del Sevilla FC

Pese a que los movimientos se cocinan a fuego lento en la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán, Monchi y su equipo de trabajo ha dado prioridad al capítulos de salidas para luego ir trabajando en las primeras contrataciones. Los primeros rumores se han concentrado en la delantera, con Luuk de Jong y Joselu como protagonistas.

El holandés es codiciado por el PSV Eindhoven y el delantero del Alavés sería uno de los candidatos para suplir ese perfil de delantero que dejaría vacante la salida del internacional neerlandés. Sin embargo, podría no ser el único movimiento en la vanguardia nervionense.

Todo hace indicar que el único que tiene su sitio asegurado es Youssef En-Nesyri, siempre y cuando no acabe llegando una oferta fuera de mercado por el goleador marroquí, y que Munir, desaparecido de los planes de Lopetegui en el último tramo liguero, tiene abierta la puerta de salida.

Así, hoy desvela Marca que el Sevilla FC no se ha olvidado de un nombre que viene siguiendo toda la temporada. Se trata de Umar Sadiq, espigado delantero del Almería (1,92 metros) de 24 años, autor de 20 goles y siete asistencias con los rojiblancos. Pese a quedarse a las puertas de la final del 'play off' ascenso, el Almería le ha puesto un precio de salida de 20 millones de euros, aunque saben que deberán vender al delantero tras no conseguir el ascenso.

Tanto Monchi como Lopetegui ven en el nigeriano al delantero ideal para su estilo de juego pero el de San Fernando sabe de la dureza negociadora de los almerienses, que ya vendieron el año pasado a Darwin Núñez por 24 millones de euros al Benfica. Sea como fuere, Umar Sadiq sigue bien apuntado en la agenda de Monchi.