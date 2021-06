El 'Tecatito' Corona deja su futuro en el aire

"Sea en el Oporto o donde sea, renovando o no, quiero estar feliz y que mi familia también lo esté y al final ya se verá". El 'Tecatito' Corona no ha querido mojarse justo antes de que arranque el mercado que puede decidir su futuro.

Con un año de contrato por delante y algunos equipos importantes pendientes de él, caso del Sevilla FC desde hace tiempo, el Oporto podría traspasar en los dos próximos meses al internacional mexicano si llega una buena oferta o continuar y arriesgarse a que se marche gratis al final de la próxima campaña.

En Portugal lo han interpretado como que abre una puerta a la posibilidad de seguir en el Oporto, algo que allí no descartan tras el éxito logrado este año con Otavio, que se encontraba en una situación similar y acabó firmando su continuidad. La marcha de Marega no ha mermado la confianza de los 'Dragones', quienes saben que si bien económicamente no pueden llegar a los sueldos de algunos clubes de las cinco grandes ligas, sí pueden pagar fichas altas gracias a que casi todos los años pasan la fase de grupos de la Champions. Y a eso añaden su valor como club histórico que todos los años pelea por los títulos.

Corona, de momento, no quiere pensar en ello. O, al menos, prefiere dejar abiertas todas las puertas para luego poder elegir. "Debo seguir trabajando y tengo fe de que algo va a salir, ya sea en el Oporto o en otro lado, yo quiero dejar el nombre de México y el mío en grande. Al final ahorita estoy con la selección y si actúo bien llegará algo bueno para mí y mi familia", asegura en una entrevista con Mediotiempo.

El nombre de Corona se encuentra siempre entre los que Monchi baraja en los últimos años, más aún desde que Lopetegui está en el banquillo, ya que lo considera un futbolista que le puede aportar mucho. Y aunque el Sevilla no tiene como prioridad reforzar la posición en la que el mexicano juega, no es descartable que active la opción antes de que la competencia y el precio suban.