Alfonso Pastor: "Por mí me quedo en el Sevilla toda la vida"

Alfonso Pastor finalizaba contrato con el Sevilla FC el próximo 30 de junio pero el cancerbero ha terminado renovando su vinculación con el club de Nervión, cumpliéndose así la voluntad tanto de la entidad como del portero de Bujalance. "Es una alegría muy grande y estoy muy contento. Desde que empezamos aquí, lo que queremos es llegar lo más alto posible y llevo aquí muchos años. Llegué muy joven, pero gracias a todo el mundo y a mi trabajo he conseguido estar aquí hasta 2026, que es lo que quería y dónde mejor que estar aquí en mi casa", ha confesado el meta a los medios oficiales del club.

El futbolista recordó sus siete años en la cantera del Sevilla y no pudo evitar mostrarse agradecido a los que más lo apoyaron: "Se te vienen todos los recuerdos desde el inicio, en siete años tienes que estar agradecido a compañeros y entrenadores por el granito de arena que ha aportado cada uno y ojalá pueda estar muchos años más. He disfrutado mucho y a día de hoy no me arrepiento de lo hecho hasta ahora. Siempre me acuerdo de mis padres y de mi abuelo paterno, que siempre me decía que no me preocupara, porque aplicándome esto iba a ser mi comer. Hay sueños que se acaban cumpliendo".

Desde su llegada a la Carretera de Utrera hasta el debut con el Sevilla FC esta temporada en la Champions, algo impensable: "Fue un día que no me esperaba, era un día más y cuando me dieron la oportunidad no me lo creía. Salí a jugar concentrado al máximo y sin sentir la presión de debutar, ya que me enteré minutos antes de salir al terreno de juego. Toca seguir en la misma línea, las cosas llegan poco a poco y sin prisa".

Tanto es así, que el de Bujalance reconoció que está en su mejor momento. "Puede ser que pase por mi mejor momento. He tenido buenos y malos como todo el mundo, pero tienes que estar fuerte y tener gente cerca que confíe y te apoye. Que estén tanto en los buenos como en los malos momentos, porque aquí se ven a las buenas personas. Desde que salí de mi casa para venir aquí sabía que no me equivocaba. Es un gran club y por mí me quedo aquí toda la vida, he pasado mi adolescencia aquí y me quedaba muchos años más".

También tuvo palabras Alfonso Pastor para sus tres compañeros, Vaclik, Bono y Javi Díaz: "Son tres grandísimos porteros, pero también excelentes personas. A Tomas lo veía como un compañero que siempre me ha intentado ayudar a través de su experiencia, por ejemplo. Trabajamos todos juntos con Silva, que te ayuda y te pide más siempre, algo que ayuda a crecer".