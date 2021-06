Bono hace balance de la 20/21, habla de presente y futuro en el Sevilla y se moja sobre En-Nesyri

El resumen de la temporada 2020/2021 en el Sevilla FC hay que acerlo con acento marroquí. Con un entrenador como Julen Lopetegui, el colectivo siempre está por encima de cualquier individualidad y eso es algo que tienen muy interiorizado todos sus jugadores pero, si hay que construir un relato breve, sin duda habría que recurrir a las paradas de Yassine Bono y los goles de Youssef En-Nesyri.

El meta marroquí estuvo hasta la penúltima jornada compitiendo por convertirse en el primer ganador del Trofeo Zamora de la historia del Sevilla FC en un curso en el que dejó su portería a cero en 23 de sus 45 encuentros oficiales y en el que, por si fuera poco, anotó el primer gol de su carrera para rescatar un valiosísimo punto en Valladolid. Por todo ello, en una entrevista concedida al portal Goal.com, hace un balance muy positivo de su segunda temporada en Nervión, "el club perfecto para estar", se moja sobre el futuro de En-Nesyri y elige la mejor parada de su carrera: a Lukaku en la final de la Europa League de 2020 ante el Inter (3-2).

"Es difícil elegir entre las paradas más difíciles, es posible que me quede con la que le hice a Lukaku porque llegó en una final y sirvió para que el Sevilla FC ganase un nuevo título. Por eso la he elegido como mi mejor parada", explicó Bono, quien elogió a delanteros de LaLiga como Messi y Benzema y a otros que ya no están como Cristiano Ronaldo. No obstante, a pesar del asombro que les causan estos 'cracks', lo que más destaca de su experiencia en España es la solidez de sus compañeros.

"Hay muchos buenos delanteros en La Liga, tienen el nivel más alto, y cada equipo rival tiene un delantero que puede marcar un gol en cualquier momento, pero para mí lo más importante es que el Sevilla lo hizo bien defensivamente y esto es algo de lo que podemos estar orgullosos esta temporada", resaltó antes de resaltar el mérito que su "buen amigo" Vaclik tuvo para su crecimiento en el conjunto nervionense y reconocer que siempre confió en sus opciones para que el club ejecutase la opción de compra y acabar siendo el titular.

"Vine a Sevilla sabiendo muy bien que puedo competir y luchar por un puesto clave en la plantilla. Trabajé mucho y aproveché la oportunidad que tuve. Estoy muy contento con lo que hice recientemente pero, sobre todo, lo más importante es ayudar a mi equipo en general. Hicimos una gran temporada y conseguimos clasificarnos para la Champions, también luchamos por La Liga hasta las últimas jornadas", destacó sobre su ilusionante presente en un club en el que están todos sus planes de futuro.

"Mi objetivo en la próxima temporada es siempre brillar, ya sea a nivel personal o con el equipo en general, aunque lo que realmente importa son los logros del equipo. Hemos marcado un buen modelo en la presente temporada y la clave para conseguirlos otra vez es continuar e insistir en lograr nuestro objetivo", señaló descartando cualquier movimiento en el mercado estival. En este sentido, mostró su confianza en seguir contando con su compatriota En-Nesyri, que cuenta con muchos pretendientes, especialmente en la Premier League inglesa.

Precisamente por eso, Bono fue preguntado por su opinión sobre la explosión goleadora de En-Nesyri este curso (24 tantos) y cuestionado sobre si puede llegar el nivel de otro africano ilustre como es el egipcio Mohammed Salah: "Youssef es un jugador muy joven que está creciendo mucho en Sevilla y tiene un potencial realmente increíble. Se está desarrollando rápidamente, pero no debemos compararlo con Salah porque no juegan en la misma posición. Eso sí, creo mucho en el potencial de En-Nesyri y lo conozco bien. Va a estar marcando muchos goles durante muchos años".

Bono recordó como "un sueño, algo increíble y una explosión de alegría" su gol en Valladolid y reveló cuáles han sido su mejor y peor momento en lo que lleva de carrera deportiva: "No existe una etapa que no sea difícil y la forma de superarla es trabajar duro y tener confianza en uno mismo. Cuando llegué a España y me incorporé al Atlético de Madrid, tenía mucha confianza y trabajé duro para llegar a lo que soy ahora, pero la etapa más importante de mi carrera, por supuesto, es mi etapa con el Sevilla. Un equipo perfecto en el que estar. Creo que no hay nada mejor que esforzarse por mejorar dentro de este equipo".