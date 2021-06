Koundé, con muchas opciones de empezar la Eurocopa como titular, agranda el escaparate y ayuda al Sevilla

A cuatro días de debutar en la Eurocopa, se ausentaron del entrenamiento de este viernes en la ciudad deportiva de Clairefontaine Antoine Griezmann, Karim Benzema y Raphäel Varane, tres pilares de la selección francesa. Las noticias que llegan de la enfermería 'Bleu' dan aún más sonoridad al clamor popular para que el jugador del Sevilla FC Jules Koundé parte como titular en el primer once de Deschamps con la actual campeona del mundo y subcampeona continental.

La sesión de este viernes en Francia estuvo marcada por el trabajo con el balón, para lo que se organizaron partidos de seis contra seis usando la mitad del campo. El cuadro galo debutará contra Alemania en la Eurocopa el 15 de junio en Múnich. Después se medirá a Hungría en Budapest el 19 y cerrará la primera fase ante la actual campeona, Portugal, el 23 también en la capital húngara.

Tanto Griezmann, con molestias musculares, como Benzema, recuperándose de la contusión en la rodilla derecha del partido del 8 de junio ante Bulgaria, se ejercitaron en el gimnasio este viernes, mientras que Varane descansó. El zaguero madridista no está al cien por cien y en Francia dan muchas opciones a Koundé de ser la gran sorpresa de la alineación ante Alemania. Ya sea supliéndole o hasta acompañándole en el eje e incluso en el costado diestro. El futbolista nervionense no para de agrandar el escaparate y en el Sevilla FC se frotan las manos. Sus altas expectativas económicas, lejos de rebajarse, aumentan cada día que pasa.

"Ir a Sevilla me pareció la mejor opción para intentar superarme y no me arrepiento de mi elección. Ya estoy en un club grande, pero obviamente me gustaría jugar en un club aún más grande. Veremos qué me depara el futuro, pero esto (la posibilidad de salir este verano) es algo que se me queda en la cabeza", confesaba con sinceridad Koundé hace unos días, en una entrevista a Telefoot, donde redundó lo que ya expresaba dos días antes en sus primeras declaraciones como internacional 'Bleu' en Clairfontaine, abriendo por primera vez la puerta a una salida de Nervión y señalaba a la Eurocopa como trampolín definitivo.

"Mi objetivo ahora es tener algo de tiempo de juego en la Eurocopa. Es un gran motivo de orgullo. He trabajado mucho para llegar aquí y ahora el objetivo es quedarme en la selección", ha añadido sobre su último gran salto en su carrera. Y cómo se han tomado esas declaraciones en el Sevilla FC, pues con la naturalidad de haber pasado por esto muchas veces y la satisfacción de saber que con un único traspaso puede financiar casi toda la planificación y conservar a otras piezas importantes.

Después de soportar tres ventanas seguidas sin vender en plena crisis mundial por la pandemia, sabe que en el peor de los casos esa supuesta transferencia se cerraría muy por encima de los 60 millones que ya rechazó del Manchester City. Esta vez toca vender, sí, pero no a cualquier precio. Y las últimas tasaciones de portales especializados avalan su firme postura en ese sentido.