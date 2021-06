El Besiktas hace que el PSV se lance a por De Jong: ya hay una primera oferta al delantero del Sevilla

En el Sevilla FC están muy pendientes de la Eurocopa por la revaloración que podría suponer en dos de sus activos, firmes candidatos a actores principales de este mercado estival de fichajes. Uno es el francés Julés Koundé, en la agenda de los principales clubes del continente. El otro es el neerlandés Luuk de Jong, que este mismo domingo arrancaba el torneo continental desde el banquillo, partiendo como suplente en el choque nocturno que enfrentaba a su selección con la de Ucrania entre noticias que apuntan a que su vuelta a la Eredivisie podría estar más cerca que nunca.



En la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán es bien conocido que el espigado delantero de Aigle está entre los objetivos del PSV Eindhoven y manejan esa opción para abrir una puerta por la que saldría el bigoleador en la final de Colonia y entraría alguien de ese perfil, con Joselu (Alavés) como potencial recambio pero con más nombres de esa misma complexión como el pujante Sadiq (Almería).



En su país lleva varias semanas su posible regreso a Eindhoven, pero el club holandés no había hecho movimiento alguno... hasta este fin de semana. Lo que le ha hecho reaccionar ha sido el tanteo 'imposible' del Besiktas, que también habría movido ficha por De Jong según varios diarios turcos e incluso neerlandeses, que desvelaban una reunión entre el club turco y su agente, Louis Laros, en la que le habría puesto por delante un importante contrato con el que pretenden convencer a De Jong de emigrar a Estambul aunque, eso sí, sin pagar nada al Sevilla. Tendría que lograr rescindir los dos años que tiene de contrato en Nervión.



Ahora, según apunta el conocido periodista italiano Nicolò Schira, especialista en informaciones de mercado, el PSV se ha lanzado y ha puesto sobre la mesa de De Jong un contrato de tres años y estaría en conversaciones con los rectores sevillistas de cara a poder alcanzar un acuerdo económico beneficioso para todas las partes. Porque ahora toca hablar de dinero.





Luuk #DeJong could leave #Sevilla this summer: the striker are in talks to return to #PSVEindhoven. Offered 3-years contract. #transfers