Soria, desatado contra Juanma Rodríguez: "Faltas el respeto al Sevilla y al jugador, que yo toco pelo"

Hace una semana salía a la luz la noticia de una oferta millonaria del Sevilla Fútbol Club a Sergio Ramos por que el camero percibiría siete millones de euros netos por cada uno de los cinco años de duración de su contrato. Unas cantidades obviamente muy lejos del techo salarial del club, concretamente, el doble.

Esa oferta la desveló el periodista de Es Radio y El Chiringuito Juanma Rodríguez, que anoche coincidía en el programa dirigido por Josep Pedrerol con Cristóbal Soria, exdelegado del Sevilla FC, que tiró por tierra la existencia de dicha oferta, desmintiendo así a su compañero. "Esto no lo puedo poner en duda, es decir que hay un burro volando y ponerte a mirar al cielo. Venir al Chiringuito a decir que el Sevilla le ha hecho una oferta a Ramos de cinco años a razón de siete millones netos por año es lo mismo que decir que hay un burro volando. Con todo el respeto", comenzó Soria.

El tono de la discusión fue aumentando y el ambiente se caldeó entre ambos hasta el punto de tener que pedir Pedrerol que guardaran la distancia de seguridad, mientras Soria se reiteraba en su posición: "No es que el Sevilla no lo quiera, es que no se le pasa por la cabeza gastarse siete millones por año en un central, se llame Ramos, Van Dijk o Fernando Hierro si volviese al fútbol. El Sevilla tiene su presupuesto muy claro".

"Tú has dado esa información para desprestigiar al Sevilla y a Sergio Ramos, das esa información con doble sentido", criticaba Soria a Juanma Rodríguez, para volver a repetir: "El Sevilla no tiene ni una sola posibilidad a pararse a pensar un segundo en gastarse ese dinero. Ya veremos no, te lo estoy diciendo yo, qué fuente ni fuente. Lo dices para faltarle al Sevilla y a Sergio Ramos".

Por último, Soria puso en duda la credibilidad de la fuente de su compañero, dejando caer que él si bebe de una fuente directa: "Yo tengo información, yo toco pelo, Pedrerol. No puedes poner la información del Sevilla de Juanma Rodríguez y la mía al mismo nivel, que yo voy al lío. Yo toco pelo y te lo repito, es que no se han parado ni un segundo en pararse a pensar en esa posibilidad. Esa noticia no existe".