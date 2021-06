Escudero: "Me marcho siendo sevillista"

Sergio Escudero se despidió del Sevilla Fútbol Club en un acto realizado en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán en el que repasó s trayectoria como futbolista de la entidad hispalense.

"Hoy es un día difícil. Digo adiós a la que ha sido mi casa en seis años, convencido de que no sea un adiós sino un hasta a luego. Gracias a José Castro, José María del Nido y a Monchi por la confianza que han tenido en mí y que espero que se la haya devuelto. Gracias a todos mis compañeros de batalla, por compartir la misma pasión, gracias a todos los profesionales de club y que me perdonen si me olvido de alguien. Gracias por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Gracias a Juan Martagón por estar desde el primer día. Gracias a los entrenadores. Siento que he defendido el escudo con casta y coraje, en buenos y malos días, me dejé el alma en cada día, y aporté mi granito de arena para ganar títulos. Para mi es el mejor club de mundo, extrañaré todo el estadio y a la afición, porque no hay otra afición como esta. Este es mi hogar, tengo un hijo sevillano y sevillista, viene una hija que será sevillana y sevillista y una mujer que me apoyó cuando lo necesitaba. Me marcho siendo sevillista, gracias por tanto y nos volveremos a ver", abrió con su discurso.

Posteriormente, el lateral zurdo atendió a la prensa, a la que también agradeció en su discurso inicial.

"Bueno, creo que han sido muchos años los que llevo aquí, tanto el club como yo decidimos que era el momento de cambiar de aires, gracias al club por como me ha tratado en todo momento, agradecido por lo que han hecho y era el momento de cambiar de aires", afirmó Escudero sobre su fin como futbolista del Sevilla FC, quitando dramatismo a su marcha.

Sobre los entrenadores y jugadores, destacó la figura de Jorge Sampaoli: "Como he dicho, en estos años he tenido muchos entrenadores y de todos me llevo algo bueno, quizás el que más me ha marcado fue con Sampaoli, con el que más pude destacar y con el que debute con la selección. Hay muchos que confiaron en mi y con cada uno me llevo algo bueno. Compañeros... aquí hay uno que es mi amigo (por Nico Pareja). He podido compartir con muchos grandes años y sigo manteniendo relación con muchos que no están. Al final que se queden conmigo como persona es lo importante"

No sabe con qué momento quedarse: "Tengo muchos momentos. Todo el video me emociona de felicidad, Me marcho contento. No te puedo decir. Ganar títulos no es fácil. Son títulos que cualquier futbolista quiere ganar. Quizás con mi debut, por ser titular, el gol, la victoria y vestir esta camiseta".

Engranece la familia y la calidad humana del Sevilla FC: "El trato desde el primer momento que llegas al club. Monchi me dio la confianza y me sentí" como en casa y es lo que intente hacer, devolvérsela y eso es lo que hace nirte al club y a la gente".

Finlamente reconoció que no ha cambiado mucho desde que llegó: "Queda la persona que era y que sigue estando. E intentado mejorar en lo deportivo y personal, siendo trabajador, intentando ayudar a mis compañeros y es lo que he intentado hacer. Me llevo amigos de un estadio de un club, vestir la camiseta del Sevilla y me llevo muchas cosas siendo todas muy bonitas. Espero volver muchas veces a disfrutar del fútbol aquí".