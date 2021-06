Monchi; "Escudero nos ayudó a sacar un momento difícil"

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director general deportivo del Sevilla Fútbol Club, arropó a Sergio Escudero durante su acto de despedida del conjunto hispalense. El de San Fernando elogió y se deshizo en buenas palabras sobre el que ha sido capitán de la primera plantilla.

"Normalmente se suelen decir las cosas bonitas, bellas y buenas palabras. En el caso de Sergio, estas despedidas son más que merecidas. No voy a centrarme en la parte deportiva, el mejor que nadie sabe qué pienso de él: 176 partidos en un Sevilla de élite, campeón de UEFA Europa League por dos veces y jugando en la Champions€ hay que ser un magnífico futbolista para hacer eso. Yo me voy a parar en la persona, en Sergio. No sé cuántos jugadores del equipo o excompañeros han hablado, entre 25 o 30. No ha habido uno que no haya destacado lo buen compañero, amigo y persona que es. Despedimos a Sergio como al 95% de los jugadores que se han ido, con plata y títulos como diría nuestro presidente", afirmó.

Posteriormente, le agradeció su labor como capitán y líder de vestuario: "Fuiste titular en Basilea y no tuviste tanto protagonismo en la de Colonia, quizás él se siente más orgulloso de la primera, pero yo le agradezco a Sergio, si tengo que poner en valor alguna de ellas, pongo la última porque fue un momento difícil, porque por allá, por abril de 2020, cuando nos había sacudido la pandemia, muchos de los que tomamos decisiones en club nos vimos con el pie cambiado y tuvimos que recurrir a muchos recursos para sacar el momento adelante y Sergio como capitán nos ayudó y me ayudó a sacar el momento. Tiró del carro en el confinamiento, en los entrenamientos, en el reinicio de liga, lo hizo convencido, y con una parte importante de profesional y sevillista. Para terminar, no lo olvido, creo que el Sevilla, la organización y el sevillismo no debe olvidar cómo tiraste del carro".

Otro que no escatimó elogios en Escudero fue el presidente del Sevilla FC, José Castro: "se va un gran capitán, en las buenas y en las malas, y una excelente persona" al que calificó como "uno de los líderes del último lustro. Es una referencia. Se marcha una parte de la historia del Sevilla".

Castro dio las "gracias" a Escudero por su "fútbol" pero también por su "liderazgo en tiempos de pandemia para llegar a un acuerdo de viabilidad", ya que "como capitán, ha estado para todo. Se marcha un hombre de club", un futbolista con "compromiso hacia unos colores que ha hecho suyos para toda la vida".