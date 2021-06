Ramos: "A día de hoy no contemplo la opción del Sevilla, al igual que el Sevilla tampoco la contempla"

Sergio Ramos se ha despedido este jueves del Real Madrid, desvelando su versión sobre la salida del Real Madrid, al mismo tiempo que dejó claro que su adiós no se debe a razones económicas y que tras una largas negociaciones, cuando aceptó la oferta que tenía sobre la mesa por un año con rebaja salarial, el club le comunicó que había "caducado" y se debía marchar.

"El club me hace una oferta de un año con bajada de salario, quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema, el presidente de mi boca ya sabía los últimos meses que lo mío no fue económico. Era un tema de años, me ofrecían uno y yo quería dos por tranquilidad. Era lo único que he pedido", manifestó en su rueda de prensa de despedida. "Llegados a este punto, en esta situación, en las últimas conversaciones acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta, dentro de un plazo hasta el 30 de junio que sigo siendo jugador del Real Madrid. Se me comunica que aún habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa, tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado", añadió el camero.

Junto a ello, Ramos también ha sido cuestionado por su futuro y ante la posibilidad de poder acabar vistiendo la elástica del Sevilla FC, club con el que se le ha vinculado en las últimas semanas; especialmente después de que su agente y hermano fuera visto con Monchi, y el Barcelona: "No hemos pensado en ningún momento el tema de ningún equipo, es cierto que a partir de enero, que es cuando yo quedo libre y entro en el mercado por razones obvias de contrato. Ha habido alguna llamada a mi hermano, a mi agente, de clubes interesados. Pero en ningún momento hemos tenido en mente salir del Real Madrid y yo creo que siempre he sido muy sincero en eso. A partir de ahora, pues buscaremos. Como bien dices, el Sevilla FC es el otro club de mi corazón; el club de mi vida. Viví allí una etapa maravillosa. Pero a día de hoy no contemplo esa opción, al igual que el Sevilla FC tampoco lo contempla. Es un momento diferente tanto para ellos como para mí y no se contempla".

Sobre la opción del Barça, sentenció Ramos: "Al nivel del Barça es un no rotundo, como el Bernabéu nuevo de grande. Es imposible ver a Ramos con la camiseta del Barça".