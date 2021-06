Las dudas razonables que le surgen al Sevilla ante el interés de Granada y Hertha por Sergi Gómez y Rekik

El exseleccionador español de fútbol Robert Moreno es uno de los principales valedores del central del Sevilla FC Sergi Gómez, a quien convocó para la absoluta -sin llegar a debutar- y ahora ha metido en su lista de peticiones como nuevo entrenador del Granada CF. No obstante, aunque el papel del catalán con Julen Lopetegui ha sido secundario, en el Sánchez-Pizjuán han surgido dudas razonables ante los primeros tanteos por el ex del Celta y también por su compañero Karim Rekik.

El futbolista neerlandés de origen tunecino lleva semanas sonando con fuerza como posible relevo del Hertha de Berlín y a ello se suma el interés del club nazarí en Sergi Gómez destapado este sábado por el diario Ideal de Granada. El barcelonés sólo ha jugado 16 partidos este curso, ya sonó para recalar en Los Cármenes en los dos últimos veranos y en principio todas las partes están de acuerdo con estudiar todo lo que llegase. Lo mismo con Rekik, aunque de éste se valora mucho su capacidad para jugar también como lateral zurdo, máxime después de la despedida de Sergio Escudero. ¿Entonces, cuál es la duda?

Más que duda, el problema es la incertidumbre que genera la situación de los titulares en el eje de la zaga del Sevilla FC. Jules Koundé está concentrado con la selección francesa en la Eurocopa 2020 y hasta que no termine el torneo no comenzará a perfilar un mercado para el que él mismo se colocó en el escaparate, dejándose querer por la pléyade de clubes que tienen su nombre apuntado y remarcado: Real Madrid, Chelsea, Manchester United... 'la crème de la crème'.

Algo parecido sucede con su pareja en la retaguardia nervionense. Diego Carlos ha sido convocado por Brasil para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras ampliar un año su contrato esta misma semana (junto a Lucas Ocampos) y con Koundé como salida más probable, no se espera un traspaso del fornido defensor este verano, en un mercado que se presume austero. No obstante, su participación en los JJ.OO. le dejará casi sin pretemporada y retrasará su puesta a punto de cara a volver a un once tipo.

Sin saber todavía lo que sucederá con Koundé y con lo tarde que se sumará Diego Carlos a la pretemporada, en Nervión deben medir bien los tiempos. A priori, fichar un central era un tarea obligada aunque no se marchase el galo, ya que uno de los debes en la planificación de la 20/21 fue la enorme distancia que había entre la defensa titular y los teóricos suplentes. Hay que reducir esa diferencia, pero sería arriesgado vender a Sergi Gómez y/o a Rekik (el canterano Berrocal volverá de cesión para volver a salir) sin tener cerrada la contratación de algún otro zaguero.

A Sergi Gómez (29 años) le queda sólo un año de contrato (2022), por lo que esta ventana estival sería la última oportunidad de recuperar los 4,5 millones de euros que el Sevilla FC pagó por él hace tres años. Karim Rekik (26), que llegó el pasado verano precisamente del Hertha por 2 kilos, tiene una vinculación firmada con la entidad blanquirroja que alcanza hasta el 30 de junio de 2025.