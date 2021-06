Del Nido y su anhelo de ser presidente: "Construiremos el mejor Sevilla FC de la historia"

José María del Nido, expresidente del Sevilla Fútbol Club, reapareció ayer públicamente en la presentación del cómic 'La requetecopa', la cual recopila la UEFA Europa League conquistada contra el Middlesbrough (4-0) por el equipo de Nervión en la ciudad neerlandesa de Eindhoven en el año 2006.

El que fuera máximo mandatario sevillista durante el salto al éxito deportivo no dejó a nadie indiferente en el acto y dejó algunas declaraciones destacadas, además de dejar claro que tiene deseos de asumir el cargo de máximo responsable del Sevilla FC.

"Vizcaíno puede dar fe del mayo de 2002 cuando nos hicimos cargo de un equipo en ruina económica y deportiva. Tan bien estaba el trabajo hecho que aún se disfruta de un Sevilla campeón. Muchos lloramos en 2006 por haber roto una racha de tantos años. En el paseo matinal me dijo Juande que no presionara a los jugadores porque les íbamos a meter cuatro. El club sigue funcionando y batiendo récords, pero que nadie olvide que lo mejor está por llegar. Construiremos el mejor Sevilla de la historia. Viva el Sevilla", argumentó Del Nido.

Arropado por el actual presidente cadista, antiguo componente de su junta directiva, y de antiguos futbolistas de la primera plantilla como Kepa, Dragutinovc o Fernando Sales, Del Nido estuvo cómodo, tanto que incluso mostró su lado más sensible y personal al recordar la figura de su padre: "Muchos todavía lo recordamos con el cariño de romper esa mala racha. Se apagan las luces del estadio, termina el encuentro y viene mi hermano Juan una hora después y me dijo, no hagas nada que tienes a papá rodeado de policía con el bastón diciendo que no se mueve hasta que venga el presidente. Y fui con la Copa y se lo dije. Le dije, esta copa es tuya papá, levántala. Su cara y llanto de mi padre que echamos los dos eso no tiene palabras. Gracias a mi padre por haberme hecho sevillista".

El último momento que acaparó todas las miradas fue el abrazo público de Del Nido con Monchi, actual director general deportivo de la entidad.