El sueño de Óliver Torres

DAZN, la plataforma global de streaming de deporte, ofreció ayer en directo, a través de su cuenta de TikTok, una entrevista exclusiva con el jugador del Sevilla FC Óliver Torres en 'El banquillo de TikTok', un nuevo formato creado en colaboración entre ambas compañías que estuvo presentado por Rubén Martín.



Durante la charla, el centrocampista del Sevilla Fútbol Club compartió detalles de su vida personal más allá del campo y confesó cuál es su sueño: "Ir con la selección Española, es algo que, cuando consigues la élite, lo persigues". Aunque confiesa que, cuando empezó sus aspiraciones era bastante más 'asequibles'. "Mi sueño era poder ser futbolista y que mi madre pudiera dejar de limpiar portales y eso lo he conseguido y ya con solo con ese sueño soy feliz", confesó.



Óliver también habló acerca de cómo cree que las personas ven a los futbolistas, poniendo como ejemplo las dificultades por las que pasó Iniesta: "Andrés Iniesta es, junto a Xavi, el mejor mediocentro de la historia de España y quizá del fútbol. La gente ve el resultado, pero nunca ve el proceso o lo que has tenido que pasar. Somos privilegiados, pero detrás de cada jugador hay una historia que hay que valorar".



Torres compartió con los seguidores de DAZN la admiración que siente por sus padres: "No hay mejor halago que el de un padre o una madre. Es verdad que siempre ven en ti cosas buenas, pero que te lo digan después de haber conseguido algo importante o después de algún partido especial, es muy bonito". Y es que considera que, los que han hecho el mayor esfuerzo, son ellos.



"Mis padres fueron muy valientes cuando con 11 o 12 años les dicen que tienen que dejar a su hijo irse solo a vivir a otra ciudad y sin saber qué iba a pasar. Eso sí que es un gesto valiente, yo en mi vida he tenido que tomar decisiones importantes, como las tomamos cualquiera de nosotros en la vida, pero no tengo ningún gesto heróico, ni nada por el estilo", manifestó con visible emoción.



Con respecto a su futuro, Óliver tiene claro dónde se ve dentro de 10 años: "No veo en un futuro ser entrenador, pero sí que me gustaría ser algo de la dirección deportiva o ser scouting porque me gusta mucho ver jugadores".



Por último, el futbolista cacereño confiesa lo que representa el fútbol para él. "Mucha gente hace el mismo esfuerzo que nosotros y nosotros somos afortunados por haberlo conseguido. Por eso creo que hay que valorarlo, trabajando y esforzándonos cada día, porque es un regalo". Así, considera que, tanto él como sus compañeros, están en deuda: "Nosotros le debemos mucho a la sociedad. Lo que somos nosotros también es, en parte, gracias a ellos".