Bryan GIl, directo a Tokio 2020 y Pozo se queda fuera

Bryan Gil, extremo zurdo del Sevilla Fútbol Club, ha sido convocado por Luis de la Fuente, seleccionador de España sub 21, para disputar el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se disputarán en el país asiático del 21 de julio al 7 de agosto.



Esta citación reconoce el nivel de juego del de Barbate y su crecimiento como futbolista en una temporada que ha estado cedido en la SD Eibar y donde se ha convertido en internacional absoluto.



Este evento será un contratiempo para el Sevilla FC y para su entrenador, Julen Lopetegui, pues el canterano se perderá casi toda la pretemporada y llegará justo para comenzar LaLiga, dependiendo del desempeño del combinado español en el torneo, el cual da su pistoletazo de salida el fin de semana del 14-15 de agosto.



También perjudica al propio Bryan Gil en parte, pues no tendrá todo el tiempo para convencer a Lopetegui de sus cualidades y nivel para hacerse con un hueco en el equipo.



Por otro lado, una de las grandes ausencias es Alejandro Pozo, que no ha podido mantener la plaza e ir a los Juegos Olímpicos por lo que se queda sin posibilidad de conseguir medalla.





?? OFICIAL | ¡¡¡ESTA ES NUESTRA SELECCIÓN OLÍMPICA!!!



?? 22 jugadores conforman la lista de Luis de la Fuente para disputar los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020.



?? ¡¡Llegó la hora de soñar en grande!!#SomosEspaña pic.twitter.com/hFKgHC8jRe — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 29, 2021