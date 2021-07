El Sevilla presenta este jueves sus nuevas equipaciones Nike.

El Sevilla FC presentará este jueves sus nuevas equipaciones para la próxima temporada 21/22. En principio serán las últimas de los de Nervión con la marca Nike, que finaliza contrato a final de temporada.

La principal incógnita a resolver este jueves es si vuelven a ser de catálogo o de inspiración propia, aunque la tónica dominante desde que el Sevilla FC y Nike se dieron la mano es que las equipaciones blanquirrojas solo presentaran ciertas personalizaciones dentro del propio catálogo de Nike; algo muy discutido por la afición del Sevilla FC.

Diferentes han sido las filtraciones de las nuevas equipaciones hasta le fecha, hasta el punto de que el propio Ivan Rakitic aseguraba días atrás haberlas visto ya y que no se parecían en nada con las filtradas. "No se parece en nada. Yo las he visto ya... Os van a gustar", bromeba el croata en redes.

Está por ver ahora, por tanto, la continuidad de Nike más allá de la próxima temporada, habiéndose avanzado ya por ciertos portales la posibilidad de un posible acuerdo entre el Sevilla FC y la marca británica Castore de cara a la temporada 22/23.

Castore, fundada en 2016, tiene acuerdos con entidades como el Rangers FC escocés, el Wolverhampton inglés o incluso la escudería de F1, McLaren. Uno de los principales atractivos que puede ofrecer esta marca, además de lo económico, es una amplia gama de productos casual, como la que disfrutan los aficionados del Wolves con un suculento acuerdo para el club.