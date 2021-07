Sadiq: "No me importaría seguir una temporada más en el Almería".

El delantero del Almería Umar Sadiq es uno de los atacantes que ha sido vinculado con el Sevilla FC para reforzar su delantera. Los 20 goles y siete asistencias que este pasado curso ha conseguido con el Almería en Segunda división son una carta de presentación lo suficientemente interesante para que Monchi y los suyos le hayan echado el ojo, al igual que muchos otros clubes de Europa.

Hasta la fecha, el delantero nigeriano se encuentra disfrutando de las vacaciones en su país, donde no parece estar nervioso por su futuro. Así lo ha expresado él mismo en los medios de su país: "No me importaría seguir una temporada más en el club, pero si me toca marcharme, debe ser porque estoy muy seguro de que va a ir bien en mi nuevo destino".

Sadiq sabe que no existe hasta la fecha ninguna oferta en firme por él, siendo20 los millones que solicita el Almería del jeque, quien apuesta por Sadiq un año más para conseguir el ansiado ascenso a Primera división.

El Sevilla FC, por su parte, regresa este martes al trabajo con la única novedad de Dmitrovic y a la espera de dar salida antes a jugadores para, así, poder acabar de reforzar el equipo. En lo que respecta a la delantera, la opción de Joselu se antoja bastante más factible que la de Sadiq, pese a las dificultades que plantea el Alavés para cerrar su fichaje.