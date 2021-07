Confían en Idrissi

Oussama Idrissi es uno de los futbolistas del Sevilla FC que está en el mercado de fichajes. Llegado la temporada pasada del AZ Alkmaar por 12 millones de euros, el marroquí-neerlandés, después de un curso futbolístico entre el Sevilla FC y el Ajax, no tenido su mejor momento de juego, por lo que comienza a haber dudas sobre si su futuro pasa por quedarse o no en Nervión al no haber cumplido las expectativas.

ESTADIO Deportivo, a través de su #EncuestaHelvetia, quiso pulsar la opinión de sus lectores y saber así que piensan sobre Idrissi y qué debe hacer el Sevilla FC con él. La mayoría de los votantes, un 70% del total, piensa que Idrissi no debería ser cedido de nuevo y tiene que quedarse como un miembro más de la plantilla que entrena Julen Lopetegui.

Por otro lado, un 15% no tiene nada de confianza en Idrissi y son partidarios de venderlo. El 10% lo cedería, pero con obligación de compra, por lo que un 25% del total cree que es prescindible. Y, finalmente, un 5% sólo lo cedería, sin traspaso alguno.

Idrissi tiene difícil hacerse con un hueco en el primer plantel de Julen Lopetegui, pues a los futbolistas que estaban el curso pasado más los que lleguen, se le suma Bryan Gil, el canterano sevillista de Barbate que viene de convencer con su nivel de juego en la SD Eibar.