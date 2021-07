El Alavés planifica con Joselu y da calabazas al Sevilla

Aunque como se dice comúnmente, hay que dejar salir antes de entrar, el Sevilla FC tiene claro que este año va a incorporar al menos un delantero en el mercado estival. Y el primer objetivo era, antes incluso de que acabase el pasado campeonato, el delantero del Alavés Joselu; un futbolista que asegura rendimiento inmediato y al que Lopetegui conoce perfectamente de su paso por el Real Madrid y por los escalafones inferiores de la selección española.

Tras más de un mes de mensajes cruzados, el jugador ya le ha comunicado al club vitoriano su deseo de jugar en el Sevilla la próxima temporada y, como anunciábamos hace unos días, las negociaciones se han intensificado en las últimas jornadas, aunque las diferencias economicas siguen muy alejadas y Monchi no está dispuesto a ceder a las exigencias babazorras.

A su favor, el Alavés tiene que la cláusula del delantero gallego es de 20 millones y se aferra a ella a la hora de negociar. En su contra, que el excanterano del Real Madrid y del Celta acaba contrato dentro de un año y se marcharía gratis el próximo verano.

El conjunto alavesista ha ido incluso más allá y en los últimos días filtraba una oferta de renovación al jugador, de 31 años, aunque no trascendían las cifras ni el entorno del jugador sabía nada de ella. A eso se añadía que la dirección deportiva ha dejado caer en Vitoria que su objetivo no sólo no es debilitar la delantera sino sumar un nuevo atacante al trío que forman Joselu, Lucas Pérez y Guidetti, por lo que cuenta con el gallego para la próxima campaña. El interés por el ex del Getafe Ángel Rodríguez iba en esa dirección, aunque el canario se decantó por el Mallorca.

El Sevilla, pese a ello, deberá deshacerse de algún jugador para hacer sitio a Joselu o, en su defecto, a cualquier delantero que quiera fichar. Y no sólo por dejar una plaza libre sino para no superar un tope salarial que está muy justo. Todas las papeletas apuntan a De Jong, pero también a un Munir que apenas ha contado desde enero para Lopetegui.