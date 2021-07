El Sevilla alimenta los sueños de un "familiarizado" Marko Dmitrovic

Marko Dmitrovic es hasta el momento el único fichaje anunciado de manera oficial por el Sevilla FC de cara a la inminente temporaa 2021/2022. El portero serbio, que llega a Nervión a coste cero después de terminar contrato con el descendido Eibar, asegura que en sólo unos días ya se siente "familiarizado" con "un gran club", para el que no escatima los elogios y que está convencido de que será el trampolín ideal para hacer realidad todos sus sueños.

Así lo ha asegurado el meta en una entrevista concedida a los medios de la Federación de Fútbol de Serbia, donde ha redundado en su ambición por conquistar títulos y progresar en su carrera: "Ésa es la razón por la que insistí tanto para quedarme en España. Tengo grandes ambiciones y mi deseo es competir con el Sevilla FC en todos los frentes. No podría haber elegido un mejor entorno para continuar mi carrera. Tendremos una preparación muy dura y exigente antes de los primeros partidos en LaLiga y en la Champions".

Dmitrovic asegura que el grupo le está poniendo todas las facilidades para que se sienta uno más, aunque asegura estar especialmente agradecido con un compañero de selección y amigo que está siendo el principal cicerone. "Poco a poco me voy familiarizando con el ambiente, con la forma de entrenar... La presencia de Nemanja Gudelj supone un apoyo importante para mí. Hablamos por teléfono, me dio la bienvenida y me explicó cómo funciona todo y qué tengo que hacer para encajar lo más rápido posible. Él tuvo un descanso extra y se unirá ahora con nosotros", explicó el cancerbero balcánico, encantado con estos primeros días de pretemporada.

"En estos primeros entrenamientos la sensación es fenomenal. A cada paso se nota que el Sevilla FC es un gran club, con una organización perfecta y una gran afición. También tengo la ventaja de que conozco muy bien a la mayoría de mis nuevos compañeros porque llevo mucho tiempo jugando en España. Desde que llegué al Alcorcón he cumplido seis temporadas aquí y no debería haber problemas de adaptación. No veo la hora de jugar los primeros partidos. Me gustaría también agradecer a todos en Eibar. Allí pasé cuatro hermosos años y maduré plenamente, tanto en lo profesional como en lo personal. Lamento que termináramos la temporada en el último lugar, pero el club está funcionando bien y creo que volverá a Primera muy pronto", añadió el nuevo portero nervionense.

Luchar por acabar "lo más arriba posible" en LaLiga y "llegar lejos" en la Champions -su gran ilusión- y en la Copa del Rey, Dmitrovic también cree que estar en el Sevilla FC le ayudará a alcanzar otra de sus aspiraciones: convertirse en mundialista. Así, preguntado por los partidos que su selección afrontará despues del verano, pertenecientes a la Fase de Clasificación para el Mundial de Qatar 2022, se mostró optimista sobre las opciones de estar en la Fase Final.

"Vi los dos amistosos contra Jamaica y Japón por televisión. Es bueno que el seleccionador, Stojkovic, pueda contar con más candidatos, porque Serbia no está formada sólo por 20 ó 25 jugadores. Ya miro a septiembre con los duelos contra Luxemburgo y la República de Irlanda. Vamos paso a paso. Es importante continuar la racha ganadora y llegar al último partido en Portugal el 14 de noviembre con posibilidades reales de clasificarnos para jugar el Mundial", concluyó un motivadísimo Marko Dmitrovic.