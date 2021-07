Lopetegui marca las señas de su tercer proyecto en el Sevilla y manda un mensaje a la afición

Julen Lopetegui ha repasado este martes desde la concentración de Algorfa sus primeras sensaciones con este incipiente Sevilla FC 21/22. En una extensa entrevista con los medios del club desplazados al primer stage de pretemporada, el técnico ha valorado las opciones de los canteranos y de los que vuelven de cesión, así como ha pedido fichajes para tener "dos jugadores de nivel por puesto". Asimismo, ha tratado otros asuntos, como la "ilusión" por la que será su tercera temporada en Nervión y las señas de identidad que espera marcar con este nuevo proyecto.

"Marcha bien, dentro de lo previsto en los inicios de una pretemporada en la que el grupo no es homogéneo por muchos motivos. Tratamos de aprovechar en cada momento a cada futbolista con lo que creemos que le tenemos que dar. No estamos en ese momento de trabajar con todos los jugadores por igual, porque cada uno ha llegado de una manera, pero tratamos de aprovechar el tiempo que tenemos y mejorar en todos los aspectos. El primero, la adaptación a los esfuerzos para tener una buena base y trabajar en buenas condiciones", ha comenzado asegurando el preparador blanquirrojo en su entrevista con los medios oficiales.

Lopetegui valora la predisposición de todos, que ya conocen de sobra el estilo: "Todas las pretemporadas son importantes y tienen momentos diferentes. Estamos en la toma de contacto con el trabajo y en estos años ya hay un conocimiento de lo que buscamos en el juego, así que buscamos una buena base para afinar en diferentes aspectos, tanto a nivel de líneas e individual. Cuando lleguen el resto de jugadores buscaremos esa homogeneidad. Siempre se describe una pretemporada en esa ilusión, en ganas, situaciones en las que los jugadores parten con la idea de agradar al cuerpo técnico. Eso se percibe y siempre es bueno que todo el mundo venga con esa energía, ganas y ambición".

Para el entrenador, aunque agradece la estabilidad, lo más difícil siempre es lo que está por venir: "Hoy en día en el fútbol no es sencillo y menos en equipos de esta exigencia. La afrontamos si cabe con más ilusión que ninguna. Cada temporada tienes que reinventarte y adaptarte a la realidad, transmitiendo esa ilusión y esa ambición a tus jugadores. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Cada temporada es cada vez más compleja por muchos motivos. En este caso creo que la dificultad va a estar en ser capaces de combatir contra nuestra exigencia, para tratar de mejorar en todos los aspectos y seguir creciendo como equipo".

"Trataremos de transmitir eso porque no hay otra forma de afrontar estos retos tan bonitos. La única herramienta que tenemos es el día a día, trabajar y aprovechar cada momento de la pretemporada. Nos gustaría tener más jugadores. Tenemos trazado un plan hace tiempo y somos conscientes de las dificultades que está teniendo el mercado, pero también de que poco a poco llegaremos a ese punto donde todos queremos para poder afrontar la temporada que viene con las garantías de ser competitivos", ha añadido.

Esa exigencia a la que se refiere está más que definida, hay que dar el máximo en LaLiga, la Champions y la Copa del Rey: "Son tres competiciones preciosas y diferentes. LaLiga es la regularidad, las 38 jornadas y el día a día, con muchas circunstancias muy diferentes. Tienes que habituarte en cada momento. La Champions es a nivel internacional la competición más importante y más exigente. Tienes que superar una primera parte muy compleja para meterte en esos octavos ante equipos muy importantes. Y la Copa es muy bonita, pero por el formato actual, tremendamente peligrosa".

"El año pasado, el campeón de Liga se quedó fuera el primer día. Es una competición compleja porque en el primer momento que juegues ante un rival aparentemente inferior en terrenos diferentes, te puedes quedar fuera. Te exige una gran concentración y mentalidad, adaptándote a esa exigencia", insistía.

Otro asunto celebrado por Lopetegui es el próximo regreso del público a las gradas del Sánchez-Pizjuán, por fin: "Primero por lo que representa a nivel social y a nivel de salud. Significa que el tema de la pandemia está mejor y que esa posibilidad hace que haya menos sufrimiento de las personas y de las familias. Luego, por lo que significa a nivel interno y de lo que es el Sevilla, nuestra afición y nuestra gente cerca de nosotros. No la hemos dejado de sentir cerca pese a no tenerla, porque se hacen sentir de muchas maneras y porque además ha sido el faro que nos ha guiado en cada momento. Hemos sentido esa cercanía aun sin tenerlos visibles, y eso nos ha dado mucha fuerza para superar momentos difíciles. Ahora los vamos a tener en la grada y esa energía nos tiene que hacer nuevos momentos difíciles para llegar a lo que queremos. El camino no va a ser fácil y vamos a necesitarlos en los momentos malos, sobre todo. Es ahí donde marcan diferencias".

En este sentido, Lopetegui quiso acabar con un mensaje directo para la afición del Sevilla FC: "Yo les digo que sigan ayudándonos como han hecho siempre, a pesar de haber estado lejos o no presentes, pero sintiendo su ayuda. Que cuando toquen las duras estén con nosotros porque es donde se crea realmente un futuro maravilloso y prometedor, cuando se superan momentos difíciles. Para eso es indiscutible esa energía de la afición. Les pedimos eso a cambio de lo mejor de nosotros mismos en cada momento. Para eso vivimos y trabajamos".