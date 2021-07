El Alavés, sobre Joselu: "Es intransferible"

Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, se pronunció sobre el caso de Joselu y el interés del Sevilla FC en fichar al que es su delantero centro titular: "Es un jugador intransferible. Si tenemos que prescindir de él será por una razón suficientemente contundente que nos obligue a ello", afirmó el ejecutivo durante la presentación de Manu García como nuevo futbolista babazorro.

El fichaje de Joselu Mato por el Sevilla FC parece que va a convertirse en uno de los culebrones del mercado de fichajes, puesto que el ariete nacido en Stuttgart es el primero de la lista de Monchi, director general sevillista, y el preferido por Julen Lopetegui, el cual desea a Joselu para que cubra la plaza de Luuk de Jong, al que se le está buscando una salida.

El Sevilla FC trabaja sabiendo que a Joselu le queda un solo año de contrato con el Deportivo Alavés, lo cual ayuda a abaratar el precio de un futbolista que tiene una cláusula de rescisión de unos 20 millones de euros. Cifras a las que no llegará la escuadra de Nervión que pretende obtenerlo por uno ocho 'kilos'.

Joselu, por su parte, ajeno a polémicas se sigue ejercitando con su equipo si bien es cierto que no jugó el primer amistoso de pretemporada contra la SD Logroñés ayer. Su entrenador, Javi Calleja, tuvo que salir al paso de las especulaciones. "No jugó por molestias, por acumulación de cargas. Tenía molestias en el pubis". Además, añadió que "Joselu es importantísimo y lo seguirá siendo mientras continúe en el club".

Al contrario que Javi Calleja, el representante de Joselu fue franco y afirmó, hace unos días, que el Sevilla FC es la mejor opción para su futbolista. "Para nosotros, el Sevilla FC es la mejor opción. Joselu tiene claro que quiere salir del Deportivo Alavés este verano, pero sabemos que no va a ser fácil. No sé qué es lo que va a pedir el Alavés para dejarlo salir. A mí me transmite el futbolista que quiere salir del club porque cree que ha finalizado su etapa allí. Cada uno ve los toros como quiere. Nosotros queremos salir de allí. Creemos que tenemos una buena oportunidad ahora mismo para salir de allí y es lo que buscamos. Pensamos que es el momento oportuno y vamos a pelear por eso".

Por ahora, no hay más avances, aunque el deseo del futbolista es claro. Quiere jugar en el Sevilla Fútbol Club.