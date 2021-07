Joselu "se siente secuestrado en un proyecto en el que no confía".

Joselu "se siente secuestrado en un proyecto en el que no confía". @JoseluMato9

Pasan los días y los equipos avanzan en sus pretemporadas mientras el mercado de fichajes no acaba de alcanzar una velocidad de crucero. La mayoría de los clubes se encuentran en la misma encrucijada: para firmar, antes hay que vender. Y eso, en un mercado azotado por la crisis económica derivada de la pandemia, no es sencillo.

Como ejemplo, sin ir más lejos, el Sevilla FC de Monchi. Un director deportivo que se mueve como pez en el agua por estas fechas y que a estas alturas del calendario tan sólo ha sumado un refuerzo al tercer proyecto de Lopetegui al frente del Sevilla FC. El guardameta Marko Dmitrovic, quien se ha incorporado libre tras acabar contrato con el Eibar.

Varios son los descartes que debe colocar antes el de San Fernando para acelerar en los fichajes y darle al técnico vasco las primeras opciones que solicita para un Sevilla FC que volverá a disputar por segundo año consecutivo la Champions. Entre ellos, un Joselu al que Lopetegui ve como el recambio idóneo para sustituir a Luuk de Jong, en la rampa de salida y con 'novias' en su país y Turquía.

Pero no se antoja sencillo. Y es que los movimientos por Joselu se están complicando mucho más de lo esperado semanas atrás. Pues no sólo debe salir antes De Jong, sino que también hay que convencer a un Alavés que se ha enrocado y que pretende sacar unos 15-20 millones de euros por el traspaso del delantero, a pesar de que acaba contrato el próximo curso (tiene una cláusula en su contrato por la que renovaría si disputara 25 partidos) y a sus 31 años está ante una magnífica oportunidad tras haberlo dado todo ya con la elástica del conjunto babazorro: 22 goles y seis asistencias en 75 partidos. Un compromiso hasta la fecha que ahora gustaría ver recompensado por parte del club alavesista, facilitando su salida en unas condiciones óptimas para los intereses de todos los protagonistas y teniendo en cuenta las peculiaridades del actual mercado. Es decir, sin tener que llegar a estos momentos de fricción que se están comenzando a vivir en torno a su figura.

Así lo transmite a ESTADIO Deportivo José Redondo (MRH Football Agency), representante del delantero. "Hace mucho tiempo que el club conoce cuál es el deseo de Joselu. El chico ya le trasladó a la dirección deportiva y al entrenador cuál es el club en el que quiere jugar el próximo año. Todos lo saben", apostilla a la redacción de este diario el empresario.

Y es que la situación de Joselu, que se ha perdido los dos primeros amistosos del Alavés por unos problemas de pubis (según el técnico Javi Calleja), es bastante complicado, habiendo vuelto este lunes a los entrenamientos junto al resto de sus todavía compañeros, pero con la mente puesta en otro lado: "El jugador se siente secuestrado en un proyecto en el que no confía desde hace mucho tiempo y del que no se siente partícipe. La dirección deportiva y el entrenador lo saben".

Con un valor de mercado (según Transfermarkt) de ocho millones de euros, el Sevilla FC no está dispuesto a llegar bajo ningún concepto a las cantidades que actualmente solicita el Alavés por su delantero, al que ha declarado públicamente "intransferible" en un pulso absurdo en el que pierden todos. Y es que la situación económica del Alavés de cara al mercado tampoco es especialmente boyante, amén de que retener contra su voluntad a un futbolista que el próximo mes de enero podría comenzar a negociar como agente libre y que está ante un tren que difícilmente puede dejar pasar tampoco se antoja un escenario idílico. "Cuando llega una oportunidad de un club tan grande como el Sevilla no se puede desaprovechar; un equipo que juega Champions y que está entre los mejores de Europa... No se puede dejar pasar algo así", apostilla José Redondo a ED.