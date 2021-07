Sevilla FC 0-0 UD Las Palmas: crónica, resultado en directo y goles

Rueda ya el balón en el Municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz), donde desde las 19:00 horas se enfrentan el Sevilla FC y la UD Las Palmas, en el segundo encuentro de pretemporada de los pupilos de Julen Lopetegui después de la victoria por 4-0 ante el Coventry con gran protagonismo canterano.

El técnico del Sevilla FC sale en La Línea con público en las gradas y con un once híbrido entre cantera y primer equipo: Dmitrovic, Navas, Juanmi, Rekik, Pablo Pérez; Juanlu, Pedro Ortiz, Rakitic; Óscar Rodríguez, Ocampos e Iván Romero. Para este segundo partido de preparación, Lopetegui ha convocado a un total de 24 futbolistas. Se quedaron en Sevilla, por diversos motivos, En-Nesyri, Fernando, Gudelj, Gnagnon y Rony Lopes.

El cuadro rojo salió con Iván Romero como referencia en ataque, liderando la presión adelantada, y con clara intención de tener la pelota e ir ganando metros, espoleado por los cánticos de sus aficionados que no escuchaba desde marzo de 2020. Con todo, en el primer cuarto de hora, sólo hizo intervenir al meta canario en un centro de Navas repelido de puños y que acabó en un córner que finalizaría con un cabezazo en semifallo de Rekik en segunda jugada que no cogió portería tras tocar en un rival. Lopetegui pidió mano, pero el colegiado no vio nada punible.

Por su parte, la UD Las Palmas de Pepe Mel esperaba muy replegado con dos líneas muy juntas y cerca de su área. Salió con Raúl Fernández en la portería, línea de tres centrales compuesta por Álex Suárez, Raúl Navas y Curbelo, con Ale Díez e Isaac como carrileros y con Unai Veiga y Maikel Mesa como mediocentros. Arriba dejaba algo más descolgados a García y a Kirian, encargados de conectar y buscar arriba a Rafa Mujica.

Dmitrovic sólo tuvo que intervenir para apoyar en corto y con los pies, ya que el Sevilla FC no sufría ningún sobresalto en defensa. Era curioso ver cómo Rakitic y Pedro Ortiz intercambiaban posiciones en función de si el equipo nervionense tenía o no la pelota. En la salida en estático, el croata baja a recibir muy atrás, casi incrustado entre Juanmi y Rekik. Para la resta, en cambio, es Pedro Ortiz quien hace de pivote defensivo.