Lamela está en Sevilla y Sergi Gómez, en Barcelona

El pasado viernes, el Sevilla FC publicaba una lista de los 33 jugadores con los que Julen Lopetegui viajaba al Algarve portugués para una nueva concentración de pretemporada. En el listado estaba Sergi Gómez, que sin embargo no se encuentra en Lagos con el resto del equipo, sino que ha viajado a Barcelona y se encuentra en su tierra justo coincidiendo con los significativos avances en su fichaje realizados por el RCD Espanyol en las últimas horas.



Sin embargo, el motivo del viaje del central a la Ciudad Condal, de donde es oriundo, lo ha revelado el mismo en sus perfiles de redes sociales. Su cabeza no estaba ni en el Sevilla FC ni el Espanyol, sino en su mujer, Lau Pages, y en su hijo Milo. La pareja hizo particípes del embarazo a sus seguidores a través de fotografías y no ha dudado en posar con su pequeño, que ha nacido este mismo domingo. El jugador, con el lógico permiso del club nervionense, no quiso perderse un momento tan especial.







Eso sí, que la razón de su ausencia en Lagos y posterior viaje a Barcelona sea su flamante paternidad no quita que. Según apuntaban fuentes de la negociación, el Espanyol se mantiene a la espera de que Sergi Gómez y el Sevilla FC lleguen a un, para que llegue así a coste cero a las filas del conjunto espanyolista. El barcelonés Diario La Grada hablaba este sábado deEn principio, la intención del Sevilla FC es negociar algún tipo de contraprestación económica por un jugador por el que, aunque las citadas fuentes apuntan a que se abría abierto a dejarlo marchar con la carta de libertad para, al menos,de un futbolista con el que apenas cuenta y que podría dejarque tanto se hacen de rogar.Y eso que,, según ha revelado el conocido periodista Fabrizio Romano, que ha podido confirmar de fuentes de la negociación que los contratos estány que todo está a expensas de los preceptivosde los futbolistas para que el argentino vista tres años de blanquirrojo y Bryan Gil sea del Tottenham hasta 2026 a cambio de 25 millones de euros. Lamela, en Sevilla; Sergi, en Barcelona; y Bryan... Bueno, Bryan aún en Japón.