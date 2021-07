Operación cerrada: Lamela ya está en Sevilla y Bryan Gil acabará los JJ.OO. como jugador del Tottenham

La operación del verano, al menos en lo que va de mercado estival en LaLiga, se encuentra sólo a la espera de oficialidad. Necesarios matices al margen, puede decirse ya que Bryan Gil acabará los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 perteneciendo ya al Tottenham Hostspur y que Erik Lamela será jugador del Sevilla FC para las próximas tres temporadas después de que los clubes hayan cruzado documentos este fin de semana para dejar totalmente cerrada la negociación.



Tanto es así, que el internacional argentino incluso se encontraría ya en suelo hispalense, según apunta el conocido periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes que ha podido confirmar de fuentes de la negociación que los contratos están redactados y firmados y que todo está a expensas de los preceptivos reconocimientos médicos de los futbolistas.



En el caso de Lamela, que firmará con el Sevilla FC hasta el 30 de junio de 2024, se someterá a las pruebas médicas en las próximas horas. En el caso de Bryan Gil, que tiene cerrado un acuerdo con el club londinense hasta 2026, tendrá que esperar hasta que concluya la participación de la selección española olímpica en la cita de Tokio. De momento, es primera de su grupo tras el triunfo por la mínima de hoy ante Australia (1-0) con el barbateño de nuevo saliendo desde el banquillo para jugar la última media hora.





Swap deal completed and signed, here we go confirmed! ?????? #THFC #Sevilla



Erik Lamela is in Sevilla to undergo his medical. Bryan Gil will be in London soon to sign until June 2026 as new Tottenham player. €25m to Sevilla from Spurs as part of the negotiation. ?? https://t.co/Mlmjn63cvl