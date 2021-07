Koundé ya tiene un acuerdo con el Chelsea, que quiere incluir futbolistas en la operación

Parece que Jules Koundé tiene los días contados como futbolista del Sevilla FC. El central francés ya tiene un acuerdo cerrado con el Chelsea para las próximas cinco temporada, es decir, hasta el 30 de junio de 2026, tal y como ha desvelado el periodista italiano Fabrizio Romano.



Así, Jules Koundé está a la espera de que el acuerdo entre clubes se cierre en los próximos días para poner fin a sus dos años como jugador del Sevilla FC y emprender una nueva aventura en la Premier League. La cláusula de rescisión del jugador es de 80 millones de euros aunque ya hay informaciones en Inglaterra, como la de The Guardian, que aseguran que el Chelsea no pagará ese precio.



Por ello, en la negociación están saliendo algunos nombres que podrían abaratar la operación siempre y cuando satisfagan las necesidades de Monchi y Julen Lopetegui. Así, este mismo medio desvela que uno de los fubtolistas que ha puesto el Chelsea encima de la mesa es el del reciente campeón de Europa con Italia Emerson Palmieri.



El italo-brasileño acaba contrato con los 'Blues' en 2022 y el Sevilla busca un lateral izquierdo tras la marcha de Sergio Escudero. La web especialidad Transfermarkt lo tasa con un valor de mercado de 14 millones de euros, después de pagar 20 'kilos' a la Roma hace tres años... pero a buen seguro no será el único nombre que salga durante las negociaciones entre londinenses e hispalenses.







EXCL. Jules Koundé deal update: Chelsea are in advanced talks with Sevilla and Kurt Zouma could be included in the negotiation. Possible swap deal to go through in the next hours/days with Zouma + money for Koundé to Chelsea. ?? #CFC



Personal terms agreed for Koundé until 2026.