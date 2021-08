El agente de Davinson Sánchez admite contactos con el Sevilla

En el Sevilla FC siguen a la espera de noticias por parte del Chelsea FC, que busca la manera de satisfacer las altas demandas económicas de los nervionenses, una vez que ya han conseguido alcanzar un acuerdo con Jules Koundé. Que haya novedades o no sólo depende de una cosa: de que el club inglés decida aumentar considerablemente esa oferta de 30 ó 35 millones de euros más el también zaguero galo Kurt Zouma que se rumorea en Inglaterra. No obstante, la espera no puede ser de brazos cruzados y Monchi rastrea el mercado en busca de los mejores candidatos posibles a reforzar el eje de la retaguardia de Lopetegui.

Zouma es uno de los nombres que han sonado -junto a Boateng, Kabak...-, aunque sus deseos parecen apuntar más a las propuestas que maneja de otros clubes de la Premier League. En el campeonato británico también juega otro de los jugadores vinculados al Sevilla FC durante las últimas horas como es Davinson Sánchez.

Antes de la irrupción del Chelsea, se publicó una operación idéntica para el traspaso de Koundé al Tottenham con el internacional colombiano como moneda de cambio para abaratar coste. La noticia no fue a más, pero el cafetero ha seguido siendo vinculado a Nervión y ahora su agente, Nestor Fernando Villarreal, ha admitido que mantuvo contactos con Monchi.

A Koundé no le hacía mucho 'tilín' ir a los Spurs, que no juegan la Champions. Además, fuentes de toda solvencia desmintieron a ESTADIO que hubiese una negociación en marcha con el Tottenham por el francés y también negaron conversaciones paralelas con Davinson Sánchez cuando ambos clubes se sentaron a negociar la operación que ha acabado con Bryan Gil en el norte de Londres a cambio de 25 millones de euros y los servicios del extremo argentino Erik Lamela. Es decir, conversaciones, sí; pero negociación, no. Más o menos lo mismo que ha venido a confirmar públicamente el representante del central suramericano.

"Son sólo rumores, sí he hablado con la gente de Sevilla FC, pero por el momento ellos tienen la plantilla completa. Si sucede alguna transferencia por parte de ellos, esos rumores podrían ser ciertos, pero concretamente no hay nada, sólo conversaciones", dijo Nestor Fernando Villarreal en la colombiana Radio Caracol en unas declaraciones que vienen a confirmar que habría quedado en hablar con Monchi sobre la opción de fichar a Davinson Sánchez sólo en el caso de que se cierre el traspaso de Koundé. En definitiva, que todo depende de que lo que haga el Chelsea.