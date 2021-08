Erik Lamela: "Sé que hay competencia pero toda la vida la tuve"

Erik Lamela, último fichaje del Sevilla FC, ha sido presentado este mediodía en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán ante los medios de comunicación, donde ha dejado sus primeras sensaciones llevar ya poco más de una semana bajo las órdenes de Julen Lopetegui. "Ya tuve alguna charla con el míster, es muy buena gente, en lo personal vine a dar el máximo, a darle mis condiciones al equipo y pensando en el equipo, que es lo más importante, interpretar lo que necesita en cada momento y dar lo mejor de mí", comenzó el argentino, que se toma su nueva etapa como un desafío en su carrera.

"Lo que más me sedujo es el club, un equipo que siempre da pelea, que ganó muchos títulos en estos años, la ciudad también, y el desafío personal de demostrar y dar lo mío, de dar lo que sé que puedo dar", admitió el ex del Tottenham, que espera estar a tope para el comienzo de LaLiga: "Ojalá, todavía ni arrancó LaLiga, la idea es ir partido a partido, los primeros son muy importantes, cuando vaya pasando el tiempo se verá para qué está el equipo pero la idea es dar guerra en todas las competiciones".

Cómo le ha recibido el vestuario: "Muy bien, mejor de lo que me esperaba, me recibieron de una manera increíble, me estoy sintiendo muy cómodo y me estoy adaptando rápido, es bueno que esté yendo así".

Tendrá competencia en su puesto: "Eso lo decidirá el entrenador, hay competencia, pero toda la vida la tuve, voy a dar el máximo de mi pero siempre pensando en el equipo, que es lo más importante".

Cómo se encuentra físicamente: "Me encuentro en una etapa que considero de madurez, con una buena edad, físicamente voy mejor día a día y voy a llegar bien al comienzo de la temporada, estoy trabajando duro para eso".

Ya le contaron sobre Sevilla y el Sevilla FC: "Me contaron que era una ciudad increíble, un club muy serio, algo que se veía en los últimos años, hablé con algunos argentinos y todos me hablaron muy bien. El Sevilla es un club que históricamente es un deseo llegar".

Notará el cambio de Liga: "Era un lugar al que quería llegar, el fútbol español, era algo que me hacía mucha ilusión, por eso cuando surgió la oportunidad me ilusioné mucho y tenía ganas de venir, por suerte se dio y ahora el desafío es mío. Con el paso del tiempo se va a ir viendo, llegué para ayudar al equipo y luego está la competición, donde hay que dar el máximo".

El aforo del Sánchez-Pizjuán: "Todavía no sabemos qué cantidad de gente va a poder venir al estadio, sabemos que la afición aprieta mucho y ojalá estuviera lleno, me encantaría".

Volver con Argentina: "Sinceramente estoy acá porque es un desafío personal, un club al que vine con ganas de jugar para esta camiseta, si luego aparece la selección estaría encantado, pero mi cabeza está acá, todo lo que venga detrás será algo que quizás me lo merezca o no, pero mi cabeza está acá".