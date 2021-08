Conversaciones avanzadas por Özan Kabak

El Sevilla Fútbol Club y Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, sigue sondeando el mercado de fichajes en busca del central adecuado para reforzar una defensa que, en estos momentos, se encuentra con los efectivos justos para afrontar una temporada con tres competiciones de gran nivel: LaLiga, UEFA Champions League y Copa del Rey.



El último nombre que se ha sumado a la lista es Özan Kabak, por el cual el Sevilla FC ha hecho una propuesta de 10 millones de euros que ha sido rechazada por el Schalke 04, el cual exige 15 'kilos'. Las conversaciones siguen abiertas y se espera que puedan culminarse.





Sevilla are still looking for a new centre back as Jules Koundé talks with Chelsea continue. There's still no agreement on Kurt Zouma value. ?? #CFC



Secilla have offered €10m to sign Özan Kabak. Schalke turned down the opening proposal - price tag around €15m. Talks on. ????