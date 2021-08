Dudas en el fichaje de Koundé

Tras el fichaje de Lukaku... Koundé. Esa es la teoría y posiblemente sea así, pero a estas alturas hay quien duda de que este segundo traspaso se vaya a producir. El fichaje del central del Sevilla FC por el Chelsea lleva unos días parado cuando todo hacía indicar que se iba a cerrar en breve. El hecho de que no sea una prioridad para Tuchel y que en el club londinense se hayan centrado en el fichaje del delantero ha hecho que se quede un poco de lado y avance más lentamente, lo que podría hacer que arrancara la temporada como sevillista. No en vano, tan sólo quedan seis días para el Sevilla-Rayo.

Desde Inglaterra advierten que este fichaje no es tanto por una petición del técnico alemán, que no lo ha pedido y no le hace falta, como por el deseo del propio Chelsea de hacerse con un defensa que puede marcar el futuro del fútbol europeo y mundial antes que sus competidores.

Y eso ha creado dudas. Frank Lebouef, una leyenda del Chelsea y de la selección francesa, con la que se proclamó campeona del mundo en 1998, ha puesto el dedo en la llaga y ha señalado que ni al Chelsea le hace falta el fichaje de Koundé -aunque lo califica de "fantástico"-, ni al propio central del Sevilla debería interesarle fichar este año por el campeón de Europa.

"El Chelsea tiene muchos jugadores: Christensen, Zouma, James, Azpilicueta, Emerson, Chilwell, y ahora quizás Kounde", señalaba en ESPN el excentral galo en referencia a lo poblada que tiene la defensa el Chelsea. Y señalaba, además, que sería injusto que alguno de ellos perdiera el puesto para que jugará su compatriota. "Christensen tuvo una Euro fantástica. Thiago Silva es el patrón de ese equipo. Tienes a Azpilicueta, que hace el trabajo. Nadie merece estar en el banquillo de este Chelsea. Lo hicieron fantásticamente la temporada pasada. ¿Crees que es normal poner a Thiago Silva o Christensen en el banquillo? No lo creo. ¿Quieres poner a Rudiger en el banco? Imposible. Hizo una temporada fantástica. Nunca pensamos que volvería a ese nivel", se reafirmaba.

Y por ello, Leboeuf tiene dudas de que fichar ahora por el Chelsea sea lo mejor para el sevillista y le 'aconseja' a su compatriota que se piense mucho dar ese paso. "Kounde es un jugador fantástico. Es un luchador, nunca se rinde, lo tiene todo. Es el futuro", destacaba, pero... "No sé qué quiere hacer Kounde con su vida, si está listo para estar en el banquillo más de lo que cree. Depende de él. Sería un gran fichaje para el equipo de Tuchel. Tal vez sea una oportunidad para que el Chelsea lo atrape, tal vez no para esta temporada, sino para la próxima".