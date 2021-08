Monchi, insatisfecho: "No es la planificación que querría tener"

Monchi, director general deportivo del Sevilla Fútbol Club, prosiguió hablando con los medios de comunicación de su club en los que hice un balance de lo que llevamos de mercado, en el cual expresó su disconformidad por lo que ha realizado durante esta ventana de fichajes.

"Yo no estoy contento. No estoy satisfecho con lo hecho hasta ahora. No es la planificación que querría tener. Tengo un histórico de planificaciones distintas. Soy el único responsable. Tengo algún atenuante. El mercado está prácticamente bloqueado. Se ha ralentizado mucho la planificación. No estamos con la idea plasmada anteriormente. Soy una persona ambiciosa. Estoy convencido de que en esta recta final le vamos a dar un acelerón a la planificación, que no sé si alcanzará para hacer el dibujo inicial. Es la primera vez que el límite salarial le está lastrando al Sevilla. Venimos de una crisis importante", explicó del de San Fernando.

Monchi afirmó que ha hablado con el equipo de cara al próximo partido liguero, que le medirá al Rayo Vallecano, siempre y cuando el brote de coronavirus no vaya a mayores, tal y como está ocurriendo: "Hay dos formas de afrontar un mismo problema. Lo que le pedí al grupo fue salir reforzado de una situación complicada. Sé que el equipo que ponga el domingo va a salir motivado, a darlo todo. Es difícil dibujar el día a día de un director deportivo que tiene un grado de implicación tan grande como el mío con su club. Tiene su parte buena, y su parte mala. La sufre mi entorno, yo. Vamos a afrontar la temporada con mucha ilusión y eso es innegociable".

Finalmente, el ejecutivo gaditano se explayó para explicar la situación con el límite salarial: "Esto es matemática. Soy un defensor del límite salarial. En frío concluyes que es bueno que haya un control. Es la primera vez que nos toca de verdad. Hicimos una operación (Bryan Gil) que nos ha dado un poco de aire. Son circunstancias nuevas con las que hay que convivir".