Otro cerrado: Augustinsson, al Sevilla por 5,5 millones

A veces sólo hace falta alzar un poco la voz... El Werder Bremen no parecía muy contento con la última oferta sevillista por su lateral sueco Ludwig Augustinsson. En boca de su director deportivo, Frank Baumann, aseguraba anoche a la prensa alemana que aún no se "había cumplido su demanda" para dejar salir al jugador, pero 500.000 euros han debido satisfacer dicha petición y, según el diario Bild, ha aceptado el traspaso del internacional nórdico por 5,5 millones de euros más algún plus.

Y eso que la petición inicial estaba en 10 millones -justo su valor de mercado- y que la última cifra que estaba pidiendo se había quedado en 7,5. Al final, el jugador podrá ver cumplido su deseo de jugar en el Sevilla, donde competirá con Marcos Acuña por una plaza en la banda izquierda.

El Sevilla, según este medio, hizo una oferta inicial de 4,5 millones de euros, que subió y que esta misma mañana llegó hasta los 5,5 con la que se ha cerrado el trato. El fichaje podría hacerse oficial hoy mismo.

Según Bild, el Werder Bremen habría rechazado una oferta menos atractiva que la del Sevilla procedente del Galatasaray turco. El Nápoles también se interesó, pero no pasó de ahí.

El futbolista había mostrado su malestar después de que el WB rechazara la primera intentona sevillista, habida cuenta que le queda un año de contrato y que su equipo jugará este año en la Segunda alemana (Bundesliga 2). Ya estará contento.